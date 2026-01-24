Karacalar Kulakkaya Yaylası’nda Dronla Görüntülendi

Beyaza bürünen doğada yaban hayatı

Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Karla kaplanan çam ağaçları arasında yiyecek arayan bir grup karaca, dron ile görüntülendi.

Sessizliğe gömülen yaylada ortaya çıkan karacalar, doğal yaşamın kış aylarındaki güzelliğini gözler önüne serdi. Kar örtüsü üzerinde besin arayan karacaların zaman zaman kara bata çıka ilerlediği, bazı karacaların ise dron kamerasını merakla takip ettiği anlar kayıtlara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, zorlu kış şartlarına rağmen yaban hayatının bölgede varlığını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

GİRESUN’UN KULAKKAYA YAYLASI’NDA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN DOĞA, YABAN HAYATINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.