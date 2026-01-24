Karacalar Kulakkaya Yaylası’nda Dronla Görüntülendi

Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda kar yağışının ardından yiyecek arayan karacalar dronla görüntülendi; doğal yaşamın kış güzelliği ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:33
Beyaza bürünen doğada yaban hayatı

Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Karla kaplanan çam ağaçları arasında yiyecek arayan bir grup karaca, dron ile görüntülendi.

Sessizliğe gömülen yaylada ortaya çıkan karacalar, doğal yaşamın kış aylarındaki güzelliğini gözler önüne serdi. Kar örtüsü üzerinde besin arayan karacaların zaman zaman kara bata çıka ilerlediği, bazı karacaların ise dron kamerasını merakla takip ettiği anlar kayıtlara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, zorlu kış şartlarına rağmen yaban hayatının bölgede varlığını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

