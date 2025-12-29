Sancaktepe Bilgi Evleri Yarışmasında Dr. Kadir Topbaş Birinci

Yarışma ve Katılım

Sancaktepe Belediyesi Bilgi evleri Arası Bilgi Yarışmasında eğitim gören öğrenciler, bilgi ve hızlarını karşılaştırmak için bir araya geldi. Etkinlik Dr.Kadir Topbaş Kültür Merkezinde düzenlendi ve 14 bilgi evinden gelen yaklaşık 650 öğrenci, velileri ile birlikte katıldı.

Yarışma Formatı ve Final

Yarışma üç etap halinde gerçekleştirildi. Öğrenciler her etapta Türkçe, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, İngilizce ve Genel Kültür alanlarındaki soruları yanıtladı. İlk etabın ardından 6 bilgi evi finale kaldı ve finalde kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Final etabı sonunda Dr. Kadir Topbaş Bilgi evi 110 puanla birinci olurken; Ömer Seyfettin Bilgi evi 100 puanla ikinci, Yunus Emre Bilgi evi 90 puanla üçüncü, Karacaoğlan Bilgi evi ise 80 puanla dördüncü oldu.

Ödül Töreni ve Kapanış

Yarışma sonunda Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Kılıç, yarışma hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bilgi dolu ve heyecan verici bir yarışmayı geride bıraktık. Bilgi evlerimiz arasında düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve bu heyecana ortak olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum".

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ’NİN BİLGİ EVLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, SANCAKTEPE BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ ARASI BİLGİ YARIŞMASI’NDA TER DÖKTÜ. ÖĞRENCİLER ÜÇ ETAPTAN OLUŞAN YARIŞMANIN KAZANANI OLMAK İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİ. BİLGİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN EKİP İSE 110 PUANLA DR. KADİR TOPBAŞ BİLGİ EVİ ÖĞRENCİLERİ OLDU.