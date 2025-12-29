DOLAR
Sancaktepe Bilgi Evleri Yarışmasında Dr. Kadir Topbaş Birinci

Sancaktepe Belediyesi Bilgi evleri Arası Bilgi Yarışması’nda 14 bilgi evinden öğrenciler yarıştı; Dr. Kadir Topbaş Bilgi evi 110 puanla birinci oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:33
Yarışma ve Katılım

Sancaktepe Belediyesi Bilgi evleri Arası Bilgi Yarışmasında eğitim gören öğrenciler, bilgi ve hızlarını karşılaştırmak için bir araya geldi. Etkinlik Dr.Kadir Topbaş Kültür Merkezinde düzenlendi ve 14 bilgi evinden gelen yaklaşık 650 öğrenci, velileri ile birlikte katıldı.

Yarışma Formatı ve Final

Yarışma üç etap halinde gerçekleştirildi. Öğrenciler her etapta Türkçe, matematik, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, İngilizce ve Genel Kültür alanlarındaki soruları yanıtladı. İlk etabın ardından 6 bilgi evi finale kaldı ve finalde kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Final etabı sonunda Dr. Kadir Topbaş Bilgi evi 110 puanla birinci olurken; Ömer Seyfettin Bilgi evi 100 puanla ikinci, Yunus Emre Bilgi evi 90 puanla üçüncü, Karacaoğlan Bilgi evi ise 80 puanla dördüncü oldu.

Ödül Töreni ve Kapanış

Yarışma sonunda Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Kılıç, yarışma hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bilgi dolu ve heyecan verici bir yarışmayı geride bıraktık. Bilgi evlerimiz arasında düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve bu heyecana ortak olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum".

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

