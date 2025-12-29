Karadeniz Fırtınası Atakum Körfez'i Vurdu: Dev Dalgalar Kıyıya Taş ve Kayaları Sürükledi

Karadeniz Fırtınası Atakum Körfez'i Vurdu

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle Samsun’un Atakum ilçesi Körfez mevkiinde deniz taşkınları yaşandı.

Dev dalgaların sahile etkisi

Gece saatlerinden itibaren Karadeniz’de etkili olan fırtına sonucu oluşan dev dalgalar, sahile ciddi zarar verdi. Boyu 3-4 metreyi aşan dalgalar kıyıya taş, kum ve kaya parçalarını sürükleyerek sahil bandını kapladı.

Oluşan yüksek dalgalar özellikle Körfez sahilinde kaya parçalarının savrulmasına ve taşların yığılmasına sebep oldu. Sahil kenarına yerleştirilen beton blokları da dalgaların etkisiyle alınıp götürüldü. Yürüyüş bandı dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu.

Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede acil müdahale kapsamında temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalarda iş makineleri desteği ile sahilde biriken malzemeler temizleniyor ve zarar tespit çalışmaları yürütülüyor.

