Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden büyük başarı: Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı TEKNOFEST 2024'te birinci oldu!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri tarafından kurulan Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, Antalya’da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te büyük bir başarı elde etti. Hava Savunma Sistemleri kategorisinde yarışan takım, birincilik ödülüyle Türkiye’nin gururu oldu. İşte TEKNOFEST 2024'te elde edilen bu büyük başarının detayları...

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST 2024, Antalya’da 5-7 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Yarışmaya katılan binlerce ekip arasında Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, Hava Savunma Sistemleri kategorisinde elde ettikleri birincilikle adlarından söz ettirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin oluşturduğu bu takım, sergiledikleri üstün performans ve yenilikçi çözümlerle büyük bir başarıya imza attı.

HANGAR TEKNOLOJİ VE AR-GE TAKIMI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, İlim Yayma Cemiyeti Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'nda kalan KTÜ öğrencileri tarafından kuruldu. Takımın üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Hakan Çaka

Furkan Musa Aybek

Mevlüt Sefa Öztürk

Melih Şafak

Semih Furkan Dinler

Abbas Talha Polat

Bu genç mühendis adayları, uzun süredir üzerinde çalıştıkları hava savunma projeleriyle TEKNOFEST 2024’te büyük bir başarı elde etti.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE GELEN BAŞARI

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, yarışmada sundukları hava savunma sistemleri projesi ile dikkat çekti. Özellikle düşük maliyetli ve yüksek verimlilik sağlayan yenilikçi çözümler sayesinde hem teknik jüri hem de sektör profesyonelleri tarafından büyük beğeni topladı. Özgün tasarımları ve geliştirdikleri teknolojiler, rakiplerinden sıyrılmalarına yardımcı oldu.

Takımın geliştirdiği projeler, Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli bir yere sahip olabilecek potansiyele sahip. Hangar Teknoloji, savunma teknolojileri konusunda yerli ve milli çözümler geliştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

TEKNOFEST 2024 NEDİR?

TEKNOFEST, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olarak biliniyor. Her yıl düzenlenen bu organizasyon, genç yeteneklerin projelerini sergileyebileceği, teknolojik gelişmelere katkıda bulunabileceği ve yeni fikirlerin filizlendiği bir platform sunuyor.

Binlerce takımın yarıştığı TEKNOFEST 2024, savunma sanayii, havacılık, uzay teknolojileri, yapay zeka ve robotik sistemler gibi birçok farklı alanda projelerin yarıştığı prestijli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

HANGAR TEKNOLOJİ TAKIMI’NIN TEKNOFEST YOLCULUĞU

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı, TEKNOFEST 2024 sürecinde yoğun bir çalışma disiplini sergiledi. Yarışma öncesi uzun süre devam eden AR-GE çalışmaları, takımın başarısının anahtarı oldu. Takım, yarışma sürecinde teknik bilgi birikimi, yenilikçi düşünme ve problem çözme yetenekleri ile jüriyi etkiledi.

Takımın üyeleri, elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade ettiler:

"Bu başarı, uzun süren çalışmalarımızın ve fedakarlıklarımızın bir meyvesi. Ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlamak için kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

Bu cümleler, takımın ilerleyen dönemde de büyük projelere imza atacağının habercisi niteliğinde.

İLİM YAYMA CEMİYETİ’NDEN BÜYÜK DESTEK

İlim Yayma Cemiyeti Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu, öğrencilerine sağladığı imkanlarla genç yeteneklerin projelerini geliştirmelerine destek oluyor. Yurt yöneticileri, Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı’nın elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

HANGAR TEKNOLOJİ’NİN GELECEK HEDEFLERİ

Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı’nın TEKNOFEST 2024’te kazandığı birincilik, Türkiye’deki genç mühendislerin savunma sanayine katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, önümüzdeki dönemde de yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ve Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Takımın projeleri, ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle hava savunma sistemleri alanında sundukları yenilikçi çözümler, gelecekte de büyük başarıların habercisi olabilir.

TEKNOFEST’İN TÜRKİYE’YE KATKILARI

TEKNOFEST, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik geleceğine yön veren bir platform olarak da görülüyor. Genç yeteneklerin projelerini sergileme fırsatı bulduğu bu etkinlik, Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayii alanındaki potansiyelini ortaya koyuyor. Hangar Teknoloji ve AR-GE Takımı’nın elde ettiği başarı da bu katkıların somut bir örneği olarak öne çıkıyor.