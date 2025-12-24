DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz'de deniz seviyesinin yılda ortalama 3 mm yükseldiğini, kıyı erozyonu ve su baskınlarıyla 160 milyon kişinin riskte olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:28
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında

Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinin okyanuslarla eşdeğer hızda yükseldiğini ve bunun kıyı erozyonu ile su baskınları açısından ciddi riskler yarattığını açıkladı.

Çalışmanın bulguları

Uydu altimetresi verileri kullanılarak yapılan analizde, 1993-2020 döneminde Karadeniz'de deniz seviyesinin yılda ortalama 3 mm yükseldiği, toplamda yaklaşık 10 cm artış görüldüğü saptandı. Kutoğlu, bu yükselmenin okyanuslarla paralel olduğunu belirterek kıyı tehditlerinin benzer biçimde ortaya çıktığını vurguladı.

Olası senaryolar ve riskler

Prof. Dr. Kutoğlu, küresel ısınmanın hızlanması halinde buzulların erimesiyle dünya denizlerinde toplam 2 metreye varan yükselmelerin öngörüldüğünü söyledi. Bu senaryoda denizin kıyılarda yaklaşık 200 ila 500 metre içine girebileceği, düşük kotlu bazı bölgelerde ise birkaç kilometreye kadar ilerleyebileceği belirtildi. Ayrıca deniz yüzeyindeki her birimlik yükselmenin, kıyı boyunca 50 ila 100 kat daha fazla içeriye nüfuz edebileceği ifade edildi.

Yerleşimler ve nüfus üzerindeki etki

Karadeniz Havzası kıyılarında yaşayan nüfusun toplamda 160 milyon olduğu hatırlatıldı. Bu nüfusun büyük bölümü kıyı yerleşimlerinde bulunduğundan, önümüzdeki 50-100 yıl içinde kıyı erozyonu ve su baskınları nedeniyle ciddi zararlarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Harita analizlerinde özellikle Kuzey Karadeniz kıyılarının (Ukrayna, Rusya) daha düşük kotta olması nedeniyle daha yüksek risk taşıdığı, Türkiye kıyılarınınse bazı bölgelerde riskin sınırlı fakat tamamen yok olmadığını gösterdiği belirtildi.

Öneriler ve alınması gereken önlemler

Kutoğlu, mevcut kıyı erozyonu görülen alanlarda örneğin Türkiye'de Karasu gibi yerlerde kıyı tahkimatları ve bakım-onarım çalışmalarının zorunlu olduğunu, bunun ekstra maliyetler getireceğini söyledi. Gelecek yatırımların planlanmasında ise deniz seviyesi yükselmesi ve kıyı erozyonu riskinin dikkate alınarak daha yüksek ve iç kesimlere yönelik projelerin tercih edilmesinin ülke ekonomileri için faydalı olacağını vurguladı.

Sunum ve kaynak

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun Karadeniz'de deniz seviyesi yükselmesi ve kıyı erozyonuna ilişkin bilimsel çalışması, 16. Uluslararası Çevre Bilimi ve Teknoloji Konferansı'nda sunuldu.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR....

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HAKAN KUTOĞLU, KARADENİZ’DE DENİZ SEVİYESİNİN OKYANUSLARLA EŞDEĞER BİÇİMDE YÜKSELDİĞİNİ BELİRTEREK, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KIYI EROZYONU, SU BASKINLARI VE YERLEŞİM ALANLARI İÇİN CİDDİ RİSKLERİN OLUŞABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR....

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı