Karahantepe Kazı Alanında Leopar Kemikleri Ortaya Çıktı

Önemli Kültürel Bulgular

Kazı sırasında karşılaşılan alanın, sekilere ayrılmış bir oda şeklinde olduğunu ve bu alanın kırmızı steril toprakla doldurulduğunu ifade eden Karul, odanın içerisine taş kaplar ve tabaklar yerleştirildiğini belirtti. Siyah renkli klorit taştan yapılmış kaplar, geometri ve hayvan desenleriyle süslenmiş bulunmuştur.