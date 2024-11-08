Karahantepe Kazı Alanında Leopar Kemikleri Ortaya Çıktı

Karahantepe Kazı Alanında Önemli Bulgular Ortaya Çıktı
Şanlıurfa'da yer alan Karahantepe kazı alanında yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait çok sayıda leopar, kurt, akbaba ve tilki kemikleri ile ateş yeri bulundu. Kazı ekibinin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Necmi Karul, kazı alanında önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti.
Kazı Çalışmalarının Detayları
Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karahantepe’de yaklaşık 250 adet T biçiminde dikilitaş bulunduğunu belirtti. 2024 yılına ait kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 14 ayrı bölgede kazılar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kazılarda özellikle kamusal yapılar üzerinde yoğunlaştıklarını aktaran Karul, "Büyük ölçüde açığa çıkardığımız kamusal yapı kompleksinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada merkezi yapıya eklenmiş daha küçük binaların bulunduğunu biliyorduk" Kazı sırasında karşılaşılan alanın, sekilere ayrılmış bir oda şeklinde olduğunu ve bu alanın kırmızı steril toprakla doldurulduğunu ifade eden Karul, odanın içerisine taş kaplar ve tabaklar yerleştirildiğini belirtti. Siyah renkli klorit taştan yapılmış kaplar, geometri ve hayvan desenleriyle süslenmiş bulunmuştur. Ayrıca, buluntu gruplarının arasında baton adını verdikleri taş nesneler ve boncuklar da yer alıyor. "Kontekst içerisinde çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemikleri bulundu. Tilkilerin postlarıyla birlikte bu alana bırakıldığı anlaşılıyor" Kazı alanında, pişirme ile ilgili fonksiyonlara sahip bir alanın keşfedildiğini aktaran Karul, "Eserlerin her birinin büyük önem taşıdığını ve geçmişe dair önemli ipuçları sunduğunu" Karahantepe'de ortaya çıkan yapının, pişirme süreçlerinin yürütüldüğü bir alana işaret ettiğini belirten Karul, "Binanın içinde çok sayıda ateş yeri bulundu. Bu, ilk kez karşılaştığımız bir durumu ortaya koydu" Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı. Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.
Önemli Kültürel Bulgular
Pişirme Faaliyetlerine Dair Bulgular
Kazı sırasında karşılaşılan alanın, sekilere ayrılmış bir oda şeklinde olduğunu ve bu alanın kırmızı steril toprakla doldurulduğunu ifade eden Karul, odanın içerisine taş kaplar ve tabaklar yerleştirildiğini belirtti. Siyah renkli klorit taştan yapılmış kaplar, geometri ve hayvan desenleriyle süslenmiş bulunmuştur.
Ayrıca, buluntu gruplarının arasında baton adını verdikleri taş nesneler ve boncuklar da yer alıyor. "Kontekst içerisinde çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemikleri bulundu. Tilkilerin postlarıyla birlikte bu alana bırakıldığı anlaşılıyor" Kazı alanında, pişirme ile ilgili fonksiyonlara sahip bir alanın keşfedildiğini aktaran Karul, "Eserlerin her birinin büyük önem taşıdığını ve geçmişe dair önemli ipuçları sunduğunu" Karahantepe'de ortaya çıkan yapının, pişirme süreçlerinin yürütüldüğü bir alana işaret ettiğini belirten Karul, "Binanın içinde çok sayıda ateş yeri bulundu. Bu, ilk kez karşılaştığımız bir durumu ortaya koydu" Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı. Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.
Kazı alanında, pişirme ile ilgili fonksiyonlara sahip bir alanın keşfedildiğini aktaran Karul, "Eserlerin her birinin büyük önem taşıdığını ve geçmişe dair önemli ipuçları sunduğunu" Karahantepe'de ortaya çıkan yapının, pişirme süreçlerinin yürütüldüğü bir alana işaret ettiğini belirten Karul, "Binanın içinde çok sayıda ateş yeri bulundu. Bu, ilk kez karşılaştığımız bir durumu ortaya koydu" Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı. Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.
Karahantepe'de ortaya çıkan yapının, pişirme süreçlerinin yürütüldüğü bir alana işaret ettiğini belirten Karul, "Binanın içinde çok sayıda ateş yeri bulundu. Bu, ilk kez karşılaştığımız bir durumu ortaya koydu" Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı. Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.
Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.
Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazı alanında çok sayıda kurt çenesi, leopar, akbaba ve tilki kemiği ile ateş yeri bulundu. Yapı içerisinde taş kaplar ve tabaklar da ortaya çıkartıldı.