Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt

Karaman'da aç kalan kurtlar ovaya indi

Soğuk hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte dağlık alanlarda yiyecek bulamayan kurtlar ovaya indi. Olay, Karaman merkeze bağlı Sudurağı beldesinde kaydedildi.

Görüntülerde yaklaşık 6 kurttan oluşan sürü görülüyor

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 6 kurttan oluşan bir sürünün ovaya inerek arazilerde dolaştığı görüldü. Özellikle kırsal bölgelerde sürüler halinde dolaşan kurtların varlığı, hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve çobanlar açısından endişe yaratıyor.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, gece saatlerinde hayvan sürülerinin kontrolsüz bırakılmaması ve olası risk durumlarında ilgili kurumlara bilgi verilmesi konusunda uyardı. Ayrıca üreticilerin ve çobanların önlemler alması gerektiği vurgulandı.

