Karaman'da Aç Kalan Kurtlar Ovaya İndi — Sudurağı'nda Yaklaşık 6 Kurt

Karaman'ın Sudurağı beldesinde soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan yaklaşık 6 kurt ovaya indi; üreticiler ve çobanlar için uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:31
Soğuk hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte dağlık alanlarda yiyecek bulamayan kurtlar ovaya indi. Olay, Karaman merkeze bağlı Sudurağı beldesinde kaydedildi.

Görüntülerde yaklaşık 6 kurttan oluşan sürü görülüyor

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 6 kurttan oluşan bir sürünün ovaya inerek arazilerde dolaştığı görüldü. Özellikle kırsal bölgelerde sürüler halinde dolaşan kurtların varlığı, hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve çobanlar açısından endişe yaratıyor.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, gece saatlerinde hayvan sürülerinin kontrolsüz bırakılmaması ve olası risk durumlarında ilgili kurumlara bilgi verilmesi konusunda uyardı. Ayrıca üreticilerin ve çobanların önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

