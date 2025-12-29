DOLAR
Karaman'da Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yeşildere köyü kırsalında yaralı bulunan kızıl şahin, HAYDİ ekiplerince alınarak DKMP Karaman Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; tedavi sonrası doğaya bırakılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:29
Yeşildere kırsalında bulunan şahine hızlı müdahale

Karaman'ın merkeze bağlı Yeşildere köyü kırsalında, yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin bulundu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine adrese giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, şahini dikkatle kafese alarak güvenli şekilde aldı.

Kafese konulan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacağı bilgisini verdi.

