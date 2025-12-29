Karaman'da Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yeşildere kırsalında bulunan şahine hızlı müdahale

Karaman'ın merkeze bağlı Yeşildere köyü kırsalında, yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin bulundu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine adrese giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, şahini dikkatle kafese alarak güvenli şekilde aldı.

Kafese konulan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına yeniden salınacağı bilgisini verdi.

