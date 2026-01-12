Karapürçek SGM Yükseliyor: Projede %40 Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karapürçek'te hayata geçirdiği Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Projede yüzde 40 seviyesi aşıldı ve merkez, binlerce kişinin sosyal hayatına değer katacak birçok imkana ev sahipliği yapacak.

Proje Detayları

Toplam bin 300 metrekare alana inşa edilen merkezde; 120 kişilik seminer salonu, 5 eğitim sınıfı, atölyeler, kreş alanı, kafeterya, dinlenme alanları ve idari ofisler bulunacak. Merkez, çocuklardan gençlere ve ailelere kadar her yaştan vatandaşın eğitim, sanat ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

İnşaatta Gelinen Aşama

Temeli atılan ve yapımına başlanan projenin temel imalatları tamamlandı. Yapının uzun ömürlü olması amacıyla korozyona karşı yalıtım sistemleri uygulandı. Şu anda kolon imalatları ile kalıp işçiliği sürüyor.

Hedef ve Hizmetler

Karapürçek SGM, gençlerin ve ailelerin kaliteli vakit geçirebileceği, farklı alanlarda eğitim alabileceği çok amaçlı bir merkez olacak. Projede planlanan eğitimler, etkinlikler ve mesleki deneyim aktarımları sayesinde merkezin bölgenin sosyal dokusuna değer katması ve binlerce kişinin hayatına dokunması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın duyurduğu proje, kısa süre içinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.

