Karasu'da üç günlük yağmur felakete dönüştü: Mahalle sular altında

Sakarya Nehri kıyısındaki evler taşkınla boğuşuyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri kıyısında bulunan evler, etkili olan yağışların ardından sular altında kaldı. Mahalle sakinleri, 70 yıldır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle, Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alıyor. Sakinler, geniş kapsamlı su baskınının, bölgede yapılması planlanan spor kompleksi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen zemin dolgusu nedeniyle doğal su akışının engellendiğinden kaynaklandığını öne sürdü ve yetkililerden çözüm talep etti.

Esra Özden yaşananları şöyle anlattı: "Belediye buraya toprak dolgusu yaptı. Biz spor kompleksine karşı değiliz. Yapılsın. Ama mağduriyetimizi gidersin. İstinat duvarı yapsın, gider yapsın. Spor kompleksi yaptı, şimdiden halka kışlık havuz yaptı. Resmen bize diyor ki girin yüzün orada. Yani böyle bir mağduriyet olmaz, böyle bir hak olmaz. Belediye başkanından mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz. İnsanlar burada bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamamış. Şimdi bu sene daha kışın başı, üç günlük yağmurda dolduk biz. Bunun kış sonu ne olacak? Ocağı var, Şubatı var, Martı var, ne olacak bunlar? Bu bir hak. Onun yaptığı işi biz de destekliyoruz. Arkasındayız, yapsın her şeyi yapsın. Ama böyle olmaz"

Reşat Karaer da durumun vahametini vurguladı: "Tüm Kum Mahallesi olarak mağduruz. 200 dönüm merayı gasp ettiler. Toprağı oraya döktüler, bizi su altında bıraktılar. Şikayetçiyiz. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Bu mağduriyetimizi en kısa zamanda gidersinler. 70 senedir, 60 senedir uğraştığım bütün yatırımım burada. Mağdurum, tapulu yerim. Evimi su bastı. Evimi de arka tarafına gidemiyorum. Diz boyu su var. Odunluklarım, bütün her şey suyun içinde. Böyle bir şey hiç görmedim burada 70 senedir"

Ayla Yazıcı ise evlerinin temellerinin sular altında kaldığını belirterek yetkililere başvurduğunu söyledi: "Ben, şehit polis eşiyim. Eşim şehit olduktan sonra buraya yerleştim. Annem, babam, aile burada. Dedemin evinin üst katını yaptırdım, evim orada. CİMER'e, yer yere bu durum için başvuruda bulundum. Buralar bizim tapulu yerlerimiz ancak günübirlikçi olduk. Ve şu anda sular altında kaldık. Evlerin arkasına doğru su geldi. Evlerin temeline doğru geliyor. Bu soğuklarda çok kötü bir durumdayız. Çok üzgünüz. Sıkıntı içerisindeyiz"

Mahalle sakinleri, yetkililerden derhal müdahale edilmesini, istinat duvarı ve gider gibi önlemlerle mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

