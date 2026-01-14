Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı

İlçe halkı üşümesin diye ekipler seferber oldu

Adıyamanın Sincik ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği zorlu koşullarda, ilçeye doğalgaz ulaştırmak için büyük çaba gösterildi. CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tırın ilçeye erişimi için saha ekipleri aralıksız çalıştı.

Isınmayı sağlayan doğalgaz hattı arazi şartları nedeniyle kurulamadığı için ilçedeki doğalgaz tankerleri taşıma sistemiyle dolduruluyor. Bu nedenle tırın güvenli şekilde ilçeye ulaşması, vatandaşların dondurucu soğukta doğalgazsız kalmaması açısından hayati önem taşıdı.

Yolların kapanması üzerine operasyon başlatıldı; 3-4 iş makinesi birlikte, halatlarla birbirine bağlanarak tırı çekmeye çalıştı. Zorlu arazi ve yoğun kar altında yürütülen çalışmalarda Sincik Belediyesine ait iş makineleri tırı güvenle ilçeye ulaştırdı.

Yerel ekiplerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen müdahale, ilçenin enerji ihtiyacının kesintiye uğramadan karşılanmasında belirleyici oldu.

KAR KALINLIĞININ BİR METREYİ GEÇTİĞİ ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNE SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ TAŞIYAN TIRIN İLÇEYE ULAŞMASI İÇİN 3-4 İŞ MAKİNESİ BİRLİKTE TIRI ÇEKTİ.