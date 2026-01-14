Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesine, yoğun kar nedeniyle yollar kapandığı sırada CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tır, Sincik Belediyesi iş makineleri tarafından ilçeye çekildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:08
İlçe halkı üşümesin diye ekipler seferber oldu

Adıyamanın Sincik ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği zorlu koşullarda, ilçeye doğalgaz ulaştırmak için büyük çaba gösterildi. CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tırın ilçeye erişimi için saha ekipleri aralıksız çalıştı.

Isınmayı sağlayan doğalgaz hattı arazi şartları nedeniyle kurulamadığı için ilçedeki doğalgaz tankerleri taşıma sistemiyle dolduruluyor. Bu nedenle tırın güvenli şekilde ilçeye ulaşması, vatandaşların dondurucu soğukta doğalgazsız kalmaması açısından hayati önem taşıdı.

Yolların kapanması üzerine operasyon başlatıldı; 3-4 iş makinesi birlikte, halatlarla birbirine bağlanarak tırı çekmeye çalıştı. Zorlu arazi ve yoğun kar altında yürütülen çalışmalarda Sincik Belediyesine ait iş makineleri tırı güvenle ilçeye ulaştırdı.

Yerel ekiplerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen müdahale, ilçenin enerji ihtiyacının kesintiye uğramadan karşılanmasında belirleyici oldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

