Karlıova Buz Tuttu: Termometre Eksi 22'yi Gösterdi

Karlıova'da kar sonrası dondurucu soğuk etkili oldu; termometreler eksi 22'yi gösterdi, okullar tatil, çocuklar sokaklarda kızak ve kartopuyle eğlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:52
Bingöl'de kar ve don yaşamı etkili

Adını karlı ovadan alan ve kışın büyük bir kısmını kar altında geçiren Karlıova, termometrelerin eksi 22'yi göstermesiyle adeta buz kesti. İlçede yetişkinler soğuğun cefasını çekerken, çocuklar ara sokaklarda kayarak sefasını sürdü.

Meteorolojinin uyarı verdiği Bingöl'de kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde henüz istenilen kar yağışı alınmazken, kış aylarının büyük bir kısmını kar altında geçiren ve ismini kardan alan Karlıova'da kar yağışı ve don etkili oldu. Kar yağışının ardından termometreler eksi 22 dereceleri gösterdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler, araçlar ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Okulların tatil edildiği kentte yetişkinler soğuk havanın cefasını çekerken, çocuklar ara sokaklarda kızak ve kartopu ile keyif yaptı. Beyaza bürünen cadde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Vatandaşlar ne dedi?

İlçede yaşayan vatandaşlardan Ahmet Kanat, yaşanan soğuk hava şartlarına dikkat çekerek, "2-3 gündür çok yoğun kar yağışı vardı. Kar yağışı bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Gece eksi 25’i bulduk, sabah eksi 23 ile uyandık. Sabah kalktığımızda çeşmelerimiz donmuştu, çalışmayan araçlar vardı, yolda kalan araçlar vardı" dedi.

Karlıova'da kar tatilinin keyfini çıkaran çocuklardan Talha Kalkan ise, "İyi ki kar yağdı, arkadaşlarla kızak kayıyoruz, kartopu savaşı oynuyoruz. Çok güzel, burada çok eğleniyoruz. Okullar da tatil oldu, keyfimiz yerine geldi. Kızaklarımızla kayıyoruz, çok eğleniyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

