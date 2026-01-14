Karlıova’da Kar 1 buçuk Metreyi Aştı; Gündüz eksi 10, Gece eksi 20 ile Sessizlik

Karlıova’da Kar ve Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar ve buzlanma günlük yaşamı durma noktasına getirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde eksi 10, gece ise eksi 20 derecenin altına düşmeye başladı.

Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, kar ve buzla kaplanan ilçe genelinde sessizlik hakim oldu.

Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

