Karlıova’da Kar 1 buçuk Metreyi Aştı; Gündüz eksi 10, Gece eksi 20 ile Sessizlik

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, sıcaklık gündüz eksi 10, gece eksi 20'ye inince cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:19
Karlıova’da Kar ve Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar ve buzlanma günlük yaşamı durma noktasına getirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde eksi 10, gece ise eksi 20 derecenin altına düşmeye başladı.

Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, kar ve buzla kaplanan ilçe genelinde sessizlik hakim oldu.

Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

