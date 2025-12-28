Kars Beyaz Gelinliğini Giydi: Meteoroloji Uyardı, Kar Şehri Beyaza Bürüdü

Kars’ta günlerdir beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ve ilçeler tamamen beyaza büründü, kentin sokakları ve yüksek kesimleri karla kaplandı.

Masalsı görüntüler ve çocukların sevinci

Doğu Anadolu’nun incisi Kars, dondurucu soğukların ardından gelen yoğun kar ile adeta bir masal diyarına dönüştü. Özellikle Akyaka ilçesinde yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kar altında kartopu oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansırken, bir çocuk kardan adam yaptı.

Erhan Erdağı, Kars’a karın yakıştığını şu sözlerle ifade etti: "Şimdi her ile güzel özellikler var ya, bizim ilin de özelliği kardır. İlimize kar yağdı, beyaz gelinliğini giydi. Kars’a da kar yakışır, şükürler olsun yağdı. Kar bizlere huzur getiriyor. Ürünümüzün, çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Allah’ın bu gününe şükür, biz de ilçe olarak bembeyaz gelinliğimizi giydik."

Uyarılar ve çalışmalar

Öte yandan, kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Trafik ekipleri sürücüleri uyardı; ekipler zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca sis, tipi ve yoğun yağış görülen bölgelerde sürücülerden takip mesafesinin korunması istendi.

Kar yağışı ve tipiden dolayı Selim-Bozkuş-Göle karayolu araç trafiğine kapatıldı. Kars’ta kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

