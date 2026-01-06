Kars Özel İdaresi 1-3 Ocak’ta bin 84 saat çalıştı, tüm köy yollarını açtı

Kars Özel İdaresi, bin 84 saatlik mesaiyle kapalı köy yolu bırakmadı

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalıştı.

Yoğun kar mücadelesi ve sahadaki çalışmalar

1-3 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrasında yürütülen çalışmalarda ekipler, yaklaşık bin 84 saatlik mesai harayarak kapalı köy yolu bırakmadı. Zorlu kış şartlarına rağmen yürütülen çalışmaları Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan bizzat takip etti.

Karla mücadele ekipleri, greyder, kepçe ve kar savurma araçları ile özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı güç bölgelerde yoğun mesai yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucunda tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Ekipman ve süreklilik

Kars İl Özel İdaresi’nin açıklamasına göre kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. Kurum, kent genelinde 48 iş makinesi, 96 karla mücadele ekibi ve 8 şantiye ile vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapıyor.

