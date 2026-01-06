Kars Susuz'ta Karla Mücadele 24 Saat Devam Ediyor

Susuz'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Susuz Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri köy içi ve köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yoğun kar alan bölgelerde iş makineleriyle yollar açık tutuluyor ve buzlanmaya karşı önlemler alınıyor.

Kaymakam Tutal sahada denetledi

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin ile birlikte yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tutal, çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak 24 saat esasına göre devam ettiğini vurguladı.

Kaymakam Tutal, sürücülere dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, karla mücadele faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

