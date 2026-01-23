Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Kışı: Kar 2,5 Metreye Ulaştı

Kars'ta ocak ayından bu yana süren kar yağışı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı; bazı bölgelerde kar 2 metreyi, Sarıkamış'ta 2,5 metreyi aştı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:25
Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Kışı: Kar 2,5 Metreye Ulaştı

Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Kışı: Kar 2,5 Metreye Ulaştı

Kars, son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor. Kentte ocak ayının başından bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öğlenden sonra başlayan ve gittikçe şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi geçti. Şehir merkezinde ve köy yollarında ulaşım güçleşti.

Bülent Ertaş durumu şöyle özetledi: "Kars karı alır ancak son 15 yılın en yoğun karını bu yıl aldı. Bütün köy yolları kapandı. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Vatandaş kaldırımda yürüyemez hale geldi. Kar bu yıl Kars’a gerçekten çok fazla yağdı"

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Son günlerde yağan kar ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti.

Yerel Etki

Vatandaşlar, son 15 yılın en yoğun kışını yaşadıklarını belirtiyor.

KARS’TA SON 15 YILIN EN YOĞUN KIŞI YAŞANIYOR(KARS-İHA)

KARS’TA SON 15 YILIN EN YOĞUN KIŞI YAŞANIYOR(KARS-İHA)

KARS’TA SON 15 YILIN EN YOĞUN KIŞI YAŞANIYOR(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars’ta Vefa Anı: Oğlu Annesini Kucağında Taşıdı, Görüntüler Viral Oldu
2
Tunceli'de Mercan Grup Köy Yolu'nda Kar 3,5 Metreye Ulaştı — Ekipler Ulaşıma Kesintisiz Müdahale
3
Kars'ta vefa: Selim'de oğlu rahatsızlanan annesini kucağında taşıdı
4
Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Karı: Sarıkamış'ta 2,5 Metreye Ulaşıldı
5
Gaziantep’te Kaldırımlarda Yaya Güvenliği İçin Karla Mücadele Aralıksız
6
Gaziantep Büyükşehir'den Çocuklara Kar Hediyesi: Atkı, Bere ve Eldiven
7
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları