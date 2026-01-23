Kars'ta 15 Yılın En Yoğun Kışı: Kar 2,5 Metreye Ulaştı

Kars, son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor. Kentte ocak ayının başından bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öğlenden sonra başlayan ve gittikçe şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi geçti. Şehir merkezinde ve köy yollarında ulaşım güçleşti.

Bülent Ertaş durumu şöyle özetledi: "Kars karı alır ancak son 15 yılın en yoğun karını bu yıl aldı. Bütün köy yolları kapandı. Şehir merkezinde araçlar ilerlemekte çok zorluk çekiyor. Vatandaş kaldırımda yürüyemez hale geldi. Kar bu yıl Kars’a gerçekten çok fazla yağdı"

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Son günlerde yağan kar ile birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti.

Yerel Etki

Vatandaşlar, son 15 yılın en yoğun kışını yaşadıklarını belirtiyor.

KARS’TA SON 15 YILIN EN YOĞUN KIŞI YAŞANIYOR(KARS-İHA)