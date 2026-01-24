Kars'ta Aras EDAŞ Ekiplerinin Dondurucu Elektrik Mücadelesi

Kars'ta sıfırın altında 28 derece ve yoğun kar koşullarında Aras EDAŞ ekipleri, kar motoru ve koruma eşliğinde elektrik arızalarını gideriyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:30
Kars'ta Aras EDAŞ Ekiplerinin Dondurucu Elektrik Mücadelesi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye düştüğü Kars'ta, hayatı aydınlatma görevi üstlenen ekiplerin mücadelesi adeta bir hayatta kalma sınavına dönüştü. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) arıza giderme ekipleri, kopan teller ve donmuş trafolarla mücadele ederken; dondurucu rüzgar, diz boyu kar ve aç kalan yabani hayvanlar ile başıboş köpek sürüleriyle de yüzleşiyor.

Ulaşım engelleri ve zorlu coğrafya

Kışın en sert yüzünü gösterdiği bölgelerden biri olan Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde, yoğun kar yağışı ve tipinin neden olduğu arızalar ekipleri ulaşılması güç noktalara sürüklüyor. Araçların çıkamadığı, iş makinelerinin kara saplandığı dik yamaçlarda teknisyenler, kar motoru ile onlarca kiloluk malzeme çantalarını taşıyarak kilometrelerce yol katediyor.

Vahşi doğa ve güvenlik önlemleri

Kırsal alanlarda ekiplerin en büyük tehditlerinden biri, kış koşullarında saldırganlaşan sahipsiz köpek sürüleri ve kurtlar. Yerleşim yerlerinden uzak direklere ulaşmaya çalışan ekipler çoğu zaman bu sürülerle karşılaşıyor. Bu nedenle zorlu bölgelere ulaşan ekiplerin yanında güvenlik sağlamak üzere koruma personeli de bulunuyor; bazı noktalarda arıza sırasında çalışan teknisyenler, elinde tüfek bekleyen arkadaşları tarafından gözetleniyor.

Her saniyenin karanlıkta kalan köylüler için kritik olduğunun bilinciyle hareket eden Aras EDAŞ ekipleri, dondurucu soğuk altında çıplak elle hassas bağlantıları yapmak zorunda kalıyor. Bu zorlu mesai, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kars’ın en uzak mezrasında yanan tek bir lamba, ekiplerin soğuğa ve vahşi doğaya karşı kazandığı bir zafer olarak kayıtlara geçti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

