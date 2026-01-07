Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Ocak Toplantısı: 74 milyar 258 milyon 357 bin 554 TL’lik yatırım gündemi

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Ocak Toplantısı

Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi

Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu'nun Ocak ayı toplantısı, Vali Ziya Polatın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025 yılına ait yatırım ve izleme raporları değerlendirildi; ayrıca 2026 yılında yapılması planlanan yatırımlar ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "İlimizde 9 sektörde, 74 milyar 258 milyon 357 bin 554 TL tutarında, 114’ü tamamlanan, 99’u devam eden, 8’i ihale aşamasında ve yapımı planlanan 61 olmak üzere toplam 284 proje bulunuyor" dedi. Polat, projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı kapsamında yatırımcı kurumlar; kendi bünyelerinde hayata geçirilen, devam eden ve proje aşamasındaki yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Oturum, sunumlar ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KARS’TA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)