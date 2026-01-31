Kars'ta Kar Masalı: Tarihi Yapılar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kars'ta etkili kar yağışı kenti masala çevirdi; tarihi mekanlar kartpostallık görüntüler sunarken, vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden sokaklara aktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:11
Kars'ta kar yağışı kenti masal diyarına çevirdi

Kars'ta etkili olan kar yağışı, tarihi dokuyu örten beyaz örtüyle kenti adeta bir masal diyarına dönüştürdü. Vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden sokaklara dökülürken, kar keyfi ve fotoğraf merakı kentte dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Tarih ve kar bir arada

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte başlayan yoğun kar, Kars Kalesi, Ebu’l Hasan Harakani Türbesi ve Tarihi Taş Köprü gibi simge mekanlarda kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kentin tarihi dokusuyla birleşen kar örtüsü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Sokaklar pist oldu, çocuklar coştu

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve gençler, kale yokuşunu adeta kayak pistine çevirdi. Yanlarında getirdikleri kızaklar, naylon poşetler ve tepsilerle kayanların neşesi, kentin sessizliğini kahkahalarla doldurdu; dondurucu soğuk eğlenceye engel olamadı.

Yerel görüşler

Urşenali Demir yaşananları şöyle değerlendirdi: 'Çok güzel bir kar yağışı var. Kar gerçekten Kars şehrine yakışıyor. Çok güzel bir ortam var. Görüyorsunuz doğanın güzelliği, tarihi eserler, ne ararsanız Kars’ta mevcut'

Ali Şimşek ise, 'Bu şehir kar ile birlikte daha da güzelleşti. Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz' ifadelerini kullandı.

Fotoğraf tutkunları iş başında

Kars'a tur operatörleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler bol bol özçekim (selfie) yaparak sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kartpostallık görüntüler hem fotoğraf tutkunlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını cezbetti.

Kentte yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars'ta kaplı köy yolu bulunmazken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü.

