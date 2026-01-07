Kars'ta Karın Büyüsü: Tarım Arazileri ve Menderesler Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kars'ta kar, tarım arazileri ve menderesleri beyaza bürüdü; drone görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:11
Kars'ta kar, tarım arazileri ve menderesler görsel bir şölen sunuyor

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı zorlaştırsa da doğanın sunduğu benzersiz manzaralarla şehri adeta açık hava sergisine çevirdi. Uçsuz bucaksız tarım arazileri ve kıvrımlı menderesler, karın beyaz örtüsüyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı ovalar ve su yolları, drone ile havadan görüntülendi ve ortaya çıkan fotoğraflar bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi. Sakinliğe bürünen topraklar, kışın beyaz dokusuyla yeni bir kimlik kazandı.

Doğanın tuvali: Bembeyaz ovalar

Doğu Anadolu’nun tahıl ambarlarından biri olan Kars'ta, hasadın ardından sessizliğe bürünen tarım arazileri, karla kaplanınca adeta devasa bir tuvali andırdı. Yazın sarı ve yeşilin her tonunu barındıran topraklar, şimdi kristal kar taneleriyle örtülü bir manzara sundu.

Mendereslerin dansı

Bölgenin coğrafi zenginliğini yansıtan menderesler, kışın bambaşka bir görünüm kazandı. Beyazın arasından koyu hatlar halinde uzanan su yollarının kıvrımları, havadan çekilen görüntülerde birer sanat eserini andırıyor. Suyun akışı ile karın durağanlığı arasındaki tezat, izleyenleri hayran bırakıyor.

Drone görüntüleri, Kars’ın kış peyzajını güçlü ve çarpıcı kadrajlarla belgeleyerek bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkardı.

