Kars'ta Kavılca Ununa Yoğun İlgi: 13 Bin Yıllık Ata Tohumu Öne Çıkıyor

Kars'ta Kavılca Ununa Yoğun İlgi

Anadolu'nun en eski buğday türlerinden biri olan ve Kars'ta yetiştirilen Kavılca buğdayından elde edilen Kavılca unu, son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Doğal yapısı, zengin besin içeriği ve kendine has aromasıyla öne çıkan Kavılca unu, hem yerel üreticilerin hem de tüketicilerin gözdesi haline geldi.

Üretim ziyareti ve yerel destek

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı İncesu köyünde Kavılca unu üretimi yapan Bülent Pezük'ü, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan ve İncesu köyü muhtarı Abdulkadir Eker ile birlikte ziyaret etti. Kaymakam Tutal, üretim süreci hakkında bilgi alarak üreticiye çalışmalarında kolaylık diledi.

Doğal ve genetiği değişmemiş ata tohumu

Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olan Kavılca buğdayı, genetiği değişmemiş nadir ata tohumları arasında yer alıyor. Kars’ın yüksek rakımlı ve sert iklim koşullarında yetişen bu özel buğdaydan elde edilen un, katkı maddesi içermemesi ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi sayesinde dikkat çekiyor.

Besin değeri ve sağlık faydaları

Kavılca unu, lif, protein, mineral ve antioksidan açısından zengin olmasıyla biliniyor. Glisemik indeksi düşük olması nedeniyle kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor; bu yüzden özellikle diyabet hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliği sayesinde diyet listelerinde de yer alıyor.

Kavılca buğdayının modern buğday türlerine göre daha düşük gluten oranına sahip olması, sindirimi kolaylaştırıyor ve mide-bağırsak hassasiyeti olanlar için daha uygun bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Alerjik reaksiyon riskinin daha düşük olduğu belirtiliyor.

Kullanım alanları ve üretim yöntemi

Kendine has aroması ve yoğun tadıyla bilinen Kavılca unu; ekmek, erişte, mantı, kek ve kurabiye gibi birçok üründe kullanılıyor. Taş değirmenlerde öğütülerek elde edilen un, geleneksel yöntemlerle üretildiği için lezzetini ve besin değerini koruyor.

Yerel ekonomi ve ata tohumlarının korunması

Kavılca buğdayına olan ilginin artması, Kars’taki yerel üreticilere ekonomik katkı sağlıyor. Üreticiler, Kavılca tarımının yaygınlaşmasıyla hem ata tohumlarının korunacağına hem de bölge ekonomisinin güçleneceğine dikkat çekiyor.

Sağlıklı ve doğal ürünlere yönelimin arttığı günümüzde, Kars’ın kadim mirası Kavılca unu sofralardaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

