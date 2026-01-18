Kars'ta Kavılca Ununa Yoğun İlgi: 13 Bin Yıllık Ata Tohumu Öne Çıkıyor

Kars'ta yetişen 13 bin yıllık Kavılca buğdayından elde edilen Kavılca unu, doğal yapısı ve besin değeriyle sağlıklı beslenenlerin ve üreticilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:41
Kars'ta Kavılca Ununa Yoğun İlgi: 13 Bin Yıllık Ata Tohumu Öne Çıkıyor

Kars'ta Kavılca Ununa Yoğun İlgi

Anadolu'nun en eski buğday türlerinden biri olan ve Kars'ta yetiştirilen Kavılca buğdayından elde edilen Kavılca unu, son yıllarda sağlıklı beslenmeye yönelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Doğal yapısı, zengin besin içeriği ve kendine has aromasıyla öne çıkan Kavılca unu, hem yerel üreticilerin hem de tüketicilerin gözdesi haline geldi.

Üretim ziyareti ve yerel destek

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı İncesu köyünde Kavılca unu üretimi yapan Bülent Pezük'ü, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan ve İncesu köyü muhtarı Abdulkadir Eker ile birlikte ziyaret etti. Kaymakam Tutal, üretim süreci hakkında bilgi alarak üreticiye çalışmalarında kolaylık diledi.

Doğal ve genetiği değişmemiş ata tohumu

Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olan Kavılca buğdayı, genetiği değişmemiş nadir ata tohumları arasında yer alıyor. Kars’ın yüksek rakımlı ve sert iklim koşullarında yetişen bu özel buğdaydan elde edilen un, katkı maddesi içermemesi ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi sayesinde dikkat çekiyor.

Besin değeri ve sağlık faydaları

Kavılca unu, lif, protein, mineral ve antioksidan açısından zengin olmasıyla biliniyor. Glisemik indeksi düşük olması nedeniyle kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor; bu yüzden özellikle diyabet hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliği sayesinde diyet listelerinde de yer alıyor.

Kavılca buğdayının modern buğday türlerine göre daha düşük gluten oranına sahip olması, sindirimi kolaylaştırıyor ve mide-bağırsak hassasiyeti olanlar için daha uygun bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Alerjik reaksiyon riskinin daha düşük olduğu belirtiliyor.

Kullanım alanları ve üretim yöntemi

Kendine has aroması ve yoğun tadıyla bilinen Kavılca unu; ekmek, erişte, mantı, kek ve kurabiye gibi birçok üründe kullanılıyor. Taş değirmenlerde öğütülerek elde edilen un, geleneksel yöntemlerle üretildiği için lezzetini ve besin değerini koruyor.

Yerel ekonomi ve ata tohumlarının korunması

Kavılca buğdayına olan ilginin artması, Kars’taki yerel üreticilere ekonomik katkı sağlıyor. Üreticiler, Kavılca tarımının yaygınlaşmasıyla hem ata tohumlarının korunacağına hem de bölge ekonomisinin güçleneceğine dikkat çekiyor.

Sağlıklı ve doğal ürünlere yönelimin arttığı günümüzde, Kars’ın kadim mirası Kavılca unu sofralardaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

KARS’TA KAVILCA UNUNA YOĞUN İLGİ(KARS-İHA)

KARS’TA KAVILCA UNUNA YOĞUN İLGİ(KARS-İHA)

KARS’TA KAVILCA UNUNA YOĞUN İLGİ(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları