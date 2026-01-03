DOLAR
Kars’ta Meşalelerle Sarıkamış Şehitleri 111. Yıldönümünde Anıldı

Kars’ta binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde ellerinde meşalelerle soğuk havada yürüyüp şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:27
Binlerce kişi soğuk havada ellerinde meşalelerle yürüdü

Kars’ta 111 yıl önce Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerler için binlerce kişi, soğuk havaya aldırış etmeden ellerinde meşalelerle şehitlik anıtına yürüdü.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle ve Türk bayraklarıyla 3 kilometre boyunca yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı. Katılımcılar anma etkinliği için önce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplandı ve burada düzenlenen Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine rağmen, binlerce kişi tekbirler eşliğinde yürüyüşe başlayarak, ellerindeki meşalelerle yürüyüşü tamamlayıp Yukarı Sarıkamış Şehitliğine ulaştı.

Meşaleli yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlikte, hazırlanan "Ruhunuz şad olsun" yazısı meşalelerle ateşlendi ve şehitler için dualar edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

