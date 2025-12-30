DOLAR
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü

Doğu Anadolu'da etkili Sibirya soğukları Kars'ta hayatı zora soktu; termometreler gece eksi 17, gündüz eksi 15'i gördü, çamaşırlar dakikalar içinde dondu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:58
Kars'ta Sibirya soğukları yaşamı durma noktasına getirdi

Termometreler eksi 17'ye kadar indi, çamaşırlar saniyeler içinde dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran dondurucu soğuklar Kars'ta hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte soğuktan adeta her şey buz tuttu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar soğuk havanın etkisiyle dakikalar içinde dondu. Yıkandıktan sonra ipe asılan kıyafetler kısa sürede kaskatı kesildi.

Kars'ta soğuktan çamaşırların donduğunu ifade eden Gülsen Demirkaya, 'Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars’ın soğukları başladı' dedi.

Öte yandan Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte bir işyerinin kilidi dondu, işyeri önündeki süs çiçeğinden ise sarkıtlar oluştu. Dışarı çıkan vatandaşların nefesleri de soğuk havada görünür hale geldi.

Yetkililer, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

