Kars'ta Üniversite Öğrencilerine Trafik Ekipmanları Tanıtıldı

Etkinlik ve Amaç

Kars’ta, üniversite öğrencilerinde trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafikte güvenliği güçlendirecek araç ve gereçler tanıtıldı.

Tanıtılan Ekipmanlar

Etkinlikte trafik ekipleri, denetimlerde kullanılan radar, alkolmetre, hız ölçüm cihazları, reflektörler ve diğer trafik ekipmanlarının kullanım amaçlarını ve trafikteki önemini öğrencilere anlattı. Sunumlar uygulamalı şekilde yapılarak araç ve gereçlerin işleyişi gösterildi.

Eğitim İçeriği ve Öğrenci Katılımı

Eğitim sırasında trafik kurallarına uymanın sürücüler ve yayalar açısından hayati önemi vurgulandı; trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekildi. Öğrenciler merak ettikleri konuları trafik ekiplerine yönelterek uygulamalı anlatımları ilgiyle takip etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden Mesaj

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, benzeri bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini bildirdi ve öğrencilere trafik kurallarına her zaman uymaları çağrısında bulundu.

