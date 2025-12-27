DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Kars'ta Üniversite Öğrencilerine Trafik Ekipmanları Tanıtıldı

Kars’ta düzenlenen etkinlikte Kafkas Üniversitesi öğrencilerine radar, alkolmetre ve hız ölçüm cihazları tanıtıldı; trafik güvenliğinin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:05
Kars'ta Üniversite Öğrencilerine Trafik Ekipmanları Tanıtıldı

Kars'ta Üniversite Öğrencilerine Trafik Ekipmanları Tanıtıldı

Etkinlik ve Amaç

Kars’ta, üniversite öğrencilerinde trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafikte güvenliği güçlendirecek araç ve gereçler tanıtıldı.

Tanıtılan Ekipmanlar

Etkinlikte trafik ekipleri, denetimlerde kullanılan radar, alkolmetre, hız ölçüm cihazları, reflektörler ve diğer trafik ekipmanlarının kullanım amaçlarını ve trafikteki önemini öğrencilere anlattı. Sunumlar uygulamalı şekilde yapılarak araç ve gereçlerin işleyişi gösterildi.

Eğitim İçeriği ve Öğrenci Katılımı

Eğitim sırasında trafik kurallarına uymanın sürücüler ve yayalar açısından hayati önemi vurgulandı; trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli bireylerin rolüne dikkat çekildi. Öğrenciler merak ettikleri konuları trafik ekiplerine yönelterek uygulamalı anlatımları ilgiyle takip etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden Mesaj

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, benzeri bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini bildirdi ve öğrencilere trafik kurallarına her zaman uymaları çağrısında bulundu.

KARS’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ TANITILDI(KARS-İHA)

KARS’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ TANITILDI(KARS-İHA)

KARS’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ TANITILDI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
2
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı
7
Kahramanmaraş'ta Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklıklar 6-10°C Düşecek

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye