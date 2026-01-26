Kars’ta Yaban Domuzu Yol Kenarında Cep Telefonuna Yansıdı

Kars’ta kar yağışı sonrası yiyecek arayan yaban domuzu Kars-Ardahan-Göle-Balçeşme karayolu kenarına indi; anlar sürücü Vedat Demiral tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:42
Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan bir yaban domuzu, Kars-Ardahan-Göle-Balçeşme karayolu kenarına kadar inerek kara yolunda görüldü. Bölgedeki ağır kış şartları, yabani hayvanları yerleşimlere ve yollara yaklaştırdı.

Yol kenarında tek başına salına salına ilerleyen domuz, araçlara aldırış etmeden yürüdü; kısa süre sonra geri dönerek dağa doğru çıktı. Bu anlar, araç sürücüsü Vedat Demiral tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki domuzun rahat hareketleri ve bölgedeki zorlu kış koşullarının vahşi yaşam üzerindeki etkisi net şekilde görülüyor.

