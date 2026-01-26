Kars’ta Yaban Domuzu Yol Kenarında Cep Telefonuna Yansıdı

Kars’ta yol kenarında ilerleyen yaban domuzu cep telefonu kamerasına yansıdı

Aç kalan hayvan kara yolu kenarına kadar indi, görüntüler sürücü tarafından kaydedildi

Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan bir yaban domuzu, Kars-Ardahan-Göle-Balçeşme karayolu kenarına kadar inerek kara yolunda görüldü. Bölgedeki ağır kış şartları, yabani hayvanları yerleşimlere ve yollara yaklaştırdı.

Yol kenarında tek başına salına salına ilerleyen domuz, araçlara aldırış etmeden yürüdü; kısa süre sonra geri dönerek dağa doğru çıktı. Bu anlar, araç sürücüsü Vedat Demiral tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki domuzun rahat hareketleri ve bölgedeki zorlu kış koşullarının vahşi yaşam üzerindeki etkisi net şekilde görülüyor.

