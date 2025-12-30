DOLAR
Kars'ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Aralıksız

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi marketler ve işletmelerde hijyen, etiket, son tüketim tarihi ve muhafaza koşullarını denetledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:29
Kars merkezinde gıda güvenliği denetimleri yoğun şekilde devam ediyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Gıda Kontrol ekipleri, kent genelinde vatandaşların yeni yıla sağlıklı ve güvenilir gıdayla girmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Denetim Kapsamı ve Bulgular

Denetimler sırasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile birlikte marketler, kasaplar, fırınlar ve pastaneler ile alkollü içki satışı yapılan işletmeler titizlikle incelendi. Ekipler, başta hijyen, etiket bilgileri, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve fiyat uygunluğu olmak üzere birçok kritere göre kontroller gerçekleştirdi.

Eksik veya kusurlu uygulama tespit edilen işyerlerine anında uyarı yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

