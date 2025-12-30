Siirt'te Avcılık Kursu: Avcılık Belgesi Eğitimi Tamamlandı

Siirt'te avcılık kursu düzenlendi

Siirt’te avcılık belgesi almak isteyen kursiyerlere yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında verildi.

Eğitim konuları

Kurs kapsamında katılımcılara av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık, ilk yardım, av silahları ve uygulaması, avcılığın tarihi, felsefesi ve özü, av ahlakı, ekoloji ve çevrenin korunması ile av hayvanları başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Sınav ve sertifikalandırma

Kursun sonunda düzenlenen sınavda başarılı olanlara avcılık sertifikası verildi. Eğitim ve sınav süreci, avcılık belgesi alarak yasal çerçevede avlanmak isteyenler için gerçekleştirildi.

