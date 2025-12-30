DOLAR
Siirt'te Avcılık Kursu: Avcılık Belgesi Eğitimi Tamamlandı

Siirt’te avcılık belgesi almak isteyen kursiyerlere, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kanun kapsamında kapsamlı eğitim verildi; sınavda başarılı olanlara sertifika verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:31
Siirt'te avcılık kursu düzenlendi

Siirt’te avcılık belgesi almak isteyen kursiyerlere yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında verildi.

Eğitim konuları

Kurs kapsamında katılımcılara av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık, ilk yardım, av silahları ve uygulaması, avcılığın tarihi, felsefesi ve özü, av ahlakı, ekoloji ve çevrenin korunması ile av hayvanları başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Sınav ve sertifikalandırma

Kursun sonunda düzenlenen sınavda başarılı olanlara avcılık sertifikası verildi. Eğitim ve sınav süreci, avcılık belgesi alarak yasal çerçevede avlanmak isteyenler için gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

