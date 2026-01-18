Yozgat Çamlığı'nda Kar Coşkusu — Türkiye'nin İlk Milli Parkı Beyaza Büründü

Yozgat'ta etkili kar sonrası Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı beyaza büründü, vatandaşlar piknik, yürüyüş ve fotoğraf için akın etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:48
Hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Yozgat Çamlığı, Türkiye'nin ilk milli parkı olarak beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, yağış sonrası Çamlık Milli Parkı’na akın ederek kar manzarasının keyfini çıkardı.

Son iki yıldır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta kara hasret kalanlar, hafta sonunu fırsat bilip milli parka yöneldi. Ziyaretçilerin bir kısmı piknik yaparken, bazıları çamlığın eşsiz görüntülerini fotoğrafladı; kimileri ise yürüyüş yaparak çamlığın oksijenini ciğerlerine çekmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, yıllar önce bir metreye yakın kar görülen Yozgat’ta son iki yıldır ilk kez böylesine etkili bir kar yağışı yaşandığını belirterek, bu güzel havayı çamlıkta değerlendirdiklerini söylediler.

Ebrar Koçak ailesiyle birlikte çamlıkta piknik yaparken, "Yozgat Çamlık Milli Parkı’ndayız. Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Yazın da sürekli geliyoruz. Kışın da böyle kar yağınca nefes almak için geldik" dedi.

Mustafa Avcı ise arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken, "Çamlık çok güzel oldu, güneş de var. Yozgat’ın meşhur yemeği vardır, madımak, yoğurtlu madımak. Baktığınız zaman yoğurtlu madımağa benziyor, üstüne yoğurt dökmüş gibi. Çok güzel. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ederiz. Yakınsa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

