Kartepe'de 50 cm Kar: Sapanca Gölü Mavisiyle Eşsiz Manzara

Kartepe zirvesinde 50 santimetreyi aşan kar, Sapanca Gölü mavisi ve Samanlı Dağları'nın beyazıyla drone görüntülerinde buluştu; ziyaretçiler büyülendi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:28
Eşsiz manzara drone görüntüleriyle büyüledi

Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Kartepe zirvesi, Sapanca Gölü'nün maviliği ve Samanlı Dağları'nın beyaz örtüsüyle ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla Kartepe adeta bembeyaz bir görünüme kavuştu. Zirvede çekilen drone görüntüleri, Samanlı Dağları'nın beyaz gelinliği, Sapanca'nın maviliği ve Kartepe ilçesinin yeşil dokusunu tek karede birleştirdi.

Ortaya çıkan manzaralar seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kartepe'yi görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Otelin kapalı olması nedeniyle bölgede artan günübirlik ziyaretçi akını, Kartepe'yi bu kış sezonunda da ilgi odağı haline getirdi ve ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

