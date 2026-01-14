Kartepe'de 50 santimi geçen kar: Sapanca'nın maviliği ve yeşilin büyüleyici buluşması

Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği Kartepe, bembeyaz örtüsüyle Sapanca Gölü'nün mavi tonları ve bölgenin yeşiliyle eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Tek karede bir araya gelen üç unsur, izleyenleri adeta büyülüyor.

Drone görüntüleriyle eşsiz panorama

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Zirveden drone ile çekilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın beyaz gelinliği, Sapanca Gölü'nün maviliği ve Kartepe ilçesinin yeşil dokusunun aynı karede buluştuğunu gözler önüne serdi.

Ziyaretçi akını ve fotoğraf tutkunları

Yerli ve yabancı her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kartepe'nin bu eşsiz manzarası, turistlerin objektifine yansıdı. Otelin kapalı olması sebebiyle günübirlikçilerin akınına uğrayan bölge, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel deneyim sunuyor.

Samanlı Dağları, Sapanca Gölü ve Kartepe üçlüsünün oluşturduğu kompozisyon, kışın getirdiği doğal güzeliğin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Beyaz, mavi ve yeşil birleşti: Eşsiz manzara mest etti