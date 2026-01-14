Kartepe'de 50 santimi geçen kar: Sapanca'nın maviliği ve yeşilin büyüleyici buluşması

Kartepe'de 50 santimi geçen kar, Sapanca Gölü'nün maviliği ve yeşilin buluştuğu drone görüntüleri ziyaretçileri mest etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:11
Kartepe'de 50 santimi geçen kar: Sapanca'nın maviliği ve yeşilin büyüleyici buluşması

Kartepe'de 50 santimi geçen kar: Sapanca'nın maviliği ve yeşilin büyüleyici buluşması

Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği Kartepe, bembeyaz örtüsüyle Sapanca Gölü'nün mavi tonları ve bölgenin yeşiliyle eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Tek karede bir araya gelen üç unsur, izleyenleri adeta büyülüyor.

Drone görüntüleriyle eşsiz panorama

Yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Zirveden drone ile çekilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın beyaz gelinliği, Sapanca Gölü'nün maviliği ve Kartepe ilçesinin yeşil dokusunun aynı karede buluştuğunu gözler önüne serdi.

Ziyaretçi akını ve fotoğraf tutkunları

Yerli ve yabancı her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kartepe'nin bu eşsiz manzarası, turistlerin objektifine yansıdı. Otelin kapalı olması sebebiyle günübirlikçilerin akınına uğrayan bölge, ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel deneyim sunuyor.

Samanlı Dağları, Sapanca Gölü ve Kartepe üçlüsünün oluşturduğu kompozisyon, kışın getirdiği doğal güzeliğin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Beyaz, mavi ve yeşil birleşti: Eşsiz manzara mest etti

Beyaz, mavi ve yeşil birleşti: Eşsiz manzara mest etti

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları