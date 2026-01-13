Kartepe'de Karlar Altında Kızıl Geyik Güzelliği

Kartepe'de karla kaplı doğada kızıl geyik görüntüsü

Kocaeli'nin kış turizmiyle tanınan ilçesi Kartepe beyaz örtüyle kaplandığı günlerde, bölgede yürüyen kızıl geyik görüntülendi. Doğal yaşamla iç içe oluşan bu anlar, hem yerel hem de sosyal medyada ilgi çekti.

Projeyi yürüten kurumlar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yer alıyor. Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarına adaptasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Popülasyonu artırmak amacıyla Samanlı Dağları bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Eylül 2024'te 10 kızıl geyik salınmış; bu yıl ise iki aşamalı gerçekleştirilen salımlarla ekosisteme 15 geyik daha kazandırıldı.

Kuzuyayla'da karla buluşan manzara

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyen kızıl geyik görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu anları sosyal medya hesabından "Karlar içinde salınan bir güzellik" notuyla paylaştı.

Ormanya'da kışın diğer renkli görüntüleri

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda karlar altında görülen sincap ve kuşlar da bölgenin kış fotoğrafına renk kattı. Koruma ve adaptasyon çalışmalarının başarıya dönüştüğü görüntüler, doğaseverler tarafından beğeni topladı.

