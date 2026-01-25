Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor

Karya Farma HBX Ar-Ge, ADÜ Teknokent'te 'İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi' kuracağını açıkladı; incir ve zeytin stratejik biyolojik varlıklar olarak araştırılacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:28
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor

Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor

ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge, bugüne kadar insan sağlığı, çevre, tarım ve hayvancılık alanlarında geliştirdiği patentli buluşların ardından yeni bir adım atıyor. Kurum, İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi kuracağını ilan etti.

Amaç ve Kapsam

Şirketten yapılan açıklamada, Aydın’ın milli meyveleri olan incir ve in sadece gıda olarak değil, geniş spektrumlu kullanım alanlarına sahip stratejik biyolojik varlıklar olarak ele alınacağı belirtildi. Bu çalışmaların hücresel düzeyden ekosisteme kadar uzanan bilimsel yöntemlerle yürütüleceği vurgulandı.

Karya Farma HBX Ar-Ge, yaklaşık 19 yıllık Ar-Ge birikimi ve 18 ayrı patente sahip olmanın verdiği deneyimle, kadim bilgiyi modern bilimle buluşturan bir vizyonla hareket edeceğini açıkladı.

Kurucunun Açıklaması

Hakan Başlık: "Bu amaçla kurulan ‘HBX Ar-Ge İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’, söz konusu iki kutsal meyvenin hücresel düzeyden ekosisteme kadar tüm etkilerinin bilimsel yöntemlerle araştırılacağı bir merkez olarak planlanıyor. İncir ve zeytin, yalnızca Anadolu’nun değil, insanlık tarihinin de ortak mirası olarak kabul ediliyor. Kutsal kitaplarda yer alan bu iki özel meyve, tarih boyunca bereketin, sağlığın, dirilişin ve bilgeliğin sembolü olmuştur. Yürüttüğümüz çalışmalar, bu kadim referansların günümüz bilimsel verileriyle örtüştüğünü ortaya koymayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalar, incir ve zeytinin içerdiği polifenoller, flavonoidler, antioksidanlar, esansiyel yağ asitleri ve biyolojik aktif bileşenlerin insan sağlığı üzerindeki çok yönlü etkilerine dikkat çekiyor. Karya Farma HBX Ar-Ge olarak, bu tarihsel mirası günümüz bilimsel çalışmalarıyla yeniden yorumlayarak bölgenin katma değerini artırmayı hedefliyoruz".

HBX Ar-Ge İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi, bölgesel değer yaratma, bilimsel veri üretme ve tradisyonel bilgiyi modern bilimle bağdaştırma hedefleriyle faaliyet gösterecek.

ADÜ TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE BUGÜNE KADAR BAŞTA İNSAN SAĞLIĞI OLMAK ÜZERE ÇEVRE...

ADÜ TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE BUGÜNE KADAR BAŞTA İNSAN SAĞLIĞI OLMAK ÜZERE ÇEVRE, TARIM VE HAYVANCILIK ALANLARINDA ÇOK SAYIDA PATENTLİ, SPESİFİK VE STRATEJİK BULUŞA İMZA ATAN KARYA FARMA HBX AR-GE, ŞİMDİ DE İNCİR VE ZEYTİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ KURACAĞINI AÇIKLADI.

ADÜ TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE BUGÜNE KADAR BAŞTA İNSAN SAĞLIĞI OLMAK ÜZERE ÇEVRE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları