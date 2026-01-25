Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor

Karya Farma HBX Ar-Ge, yaklaşık 19 yıllık Ar-Ge birikimi ve 18 ayrı patente sahip olmanın verdiği deneyimle, kadim bilgiyi modern bilimle buluşturan bir vizyonla hareket edeceğini açıkladı.

Kurucunun Açıklaması

Hakan Başlık: "Bu amaçla kurulan ‘HBX Ar-Ge İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’, söz konusu iki kutsal meyvenin hücresel düzeyden ekosisteme kadar tüm etkilerinin bilimsel yöntemlerle araştırılacağı bir merkez olarak planlanıyor. İncir ve zeytin, yalnızca Anadolu’nun değil, insanlık tarihinin de ortak mirası olarak kabul ediliyor. Kutsal kitaplarda yer alan bu iki özel meyve, tarih boyunca bereketin, sağlığın, dirilişin ve bilgeliğin sembolü olmuştur. Yürüttüğümüz çalışmalar, bu kadim referansların günümüz bilimsel verileriyle örtüştüğünü ortaya koymayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalar, incir ve zeytinin içerdiği polifenoller, flavonoidler, antioksidanlar, esansiyel yağ asitleri ve biyolojik aktif bileşenlerin insan sağlığı üzerindeki çok yönlü etkilerine dikkat çekiyor. Karya Farma HBX Ar-Ge olarak, bu tarihsel mirası günümüz bilimsel çalışmalarıyla yeniden yorumlayarak bölgenin katma değerini artırmayı hedefliyoruz".

HBX Ar-Ge İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi, bölgesel değer yaratma, bilimsel veri üretme ve tradisyonel bilgiyi modern bilimle bağdaştırma hedefleriyle faaliyet gösterecek.

