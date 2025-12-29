Kastamonu Beyaza Büründü: Kent Merkezinde Kartpostallık Görüntüler

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İl merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Sokaklar, tarihi binalar ve meydanlar karla kaplandı. Kastamonu Kalesi ve Kastamonu Saat Kulesi beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen Kastamonu havadan görüntülendi.

Vatandaşların görüşleri

Ömer Faruk Sönmez: "Karı bekliyorduk, bizim memleketimiz kış memleketi. Kastamonu il merkezine fazla yağmazdı, şu an bizi şaşırttı. Yılbaşından sora bekliyorduk. İlçelerde daha fazla kar var. Karın yağması güzel, hem barajları doldurur hem mikrobu kırar. Arabamın üzerine ölçtüm, 11 santim kar vardı. Gençlerin, çocukların hoşuna gidiyor, şoförlerin işine gelmiyor. Sevinen de var, üzülen de var. Ama Nisan’a kadar yağması lazım" dedi.

Ayhan Yıldız: "Kar yağışından çok memnun oldum. Allah’ımıza binlerce kez şükürler olsun, bu kara çok ihtiyacımız vardı. Barajlarımız da inşallah dolar, mikroplar kırılır" diye konuştu.

KAR KALINLIĞININ 10 SANTİMETREYİ GEÇTİĞİ İL MERKEZİNDE ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.