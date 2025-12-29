DOLAR
Kastamonu Beyaza Büründü: Kent Merkezinde Kartpostallık Görüntüler

Kastamonu'da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:57
Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. İl merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Sokaklar, tarihi binalar ve meydanlar karla kaplandı. Kastamonu Kalesi ve Kastamonu Saat Kulesi beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen Kastamonu havadan görüntülendi.

Vatandaşların görüşleri

Ömer Faruk Sönmez: "Karı bekliyorduk, bizim memleketimiz kış memleketi. Kastamonu il merkezine fazla yağmazdı, şu an bizi şaşırttı. Yılbaşından sora bekliyorduk. İlçelerde daha fazla kar var. Karın yağması güzel, hem barajları doldurur hem mikrobu kırar. Arabamın üzerine ölçtüm, 11 santim kar vardı. Gençlerin, çocukların hoşuna gidiyor, şoförlerin işine gelmiyor. Sevinen de var, üzülen de var. Ama Nisan’a kadar yağması lazım" dedi.

Ayhan Yıldız: "Kar yağışından çok memnun oldum. Allah’ımıza binlerce kez şükürler olsun, bu kara çok ihtiyacımız vardı. Barajlarımız da inşallah dolar, mikroplar kırılır" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

