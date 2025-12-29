DOLAR
Siirt'te Mahsur Kalan Araç ve Ambulans Kurtarıldı

Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araç ve ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; yaşlı ve çocuklar güvenle köylerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:51
Kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışma yürüttü

Siirt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilerek kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla, yardım bekleyenler güvenli bölgelere taşındı ve gereken destek sağlandı.

Eruh ilçesine bağlı Milan köyühususi pikap içerisinde bulunan yaşlı ve çocuklar güvenli bir şekilde kurtarılarak tekrar köylerine ulaştırıldı.

Diğer ilçelerde mahsur kalan araçlar da ekiplerin yoğun çalışması sonucu güvenli alanlara alındı. Bölgede yürütülen çalışmalar, ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasına odaklandı.

Öte yandan Pervari Geçittepe köyüambulans da kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin ulaşımı güvence altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

