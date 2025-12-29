Siirt'te Mahsur Kalan Araç ve Ambulans Kurtarıldı

Kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışma yürüttü

Siirt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilerek kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla, yardım bekleyenler güvenli bölgelere taşındı ve gereken destek sağlandı.

Eruh ilçesine bağlı Milan köyühususi pikap içerisinde bulunan yaşlı ve çocuklar güvenli bir şekilde kurtarılarak tekrar köylerine ulaştırıldı.

Diğer ilçelerde mahsur kalan araçlar da ekiplerin yoğun çalışması sonucu güvenli alanlara alındı. Bölgede yürütülen çalışmalar, ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasına odaklandı.

Öte yandan Pervari Geçittepe köyüambulans da kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin ulaşımı güvence altına alındı.

