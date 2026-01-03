DOLAR
Kastamonu Çatalzeytin'de Donmak Üzere Bulunan Kuşu Aracına Alıp Isıttı

Kastamonu Çatalzeytin'de Tamer Çetin, yol kenarında donmak üzere bulduğu kuşu aracına alıp ısıttı; toparlanan kuş daha sonra doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:55
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Tamer Çetin, yoğun kar yağışı sonrası yol kenarında donmak üzere bir kuş fark etti.

Yardım Eli Uzandı

Çetin, bulduğu kuşu aracına alarak ısıttı ve gerekli desteği sağladı. Kuşun sıcaklık ve bakımla toparlandığı gözlendi.

Kuş Doğaya Salındı

Tamer Çetin, bir süre beslediği kuşun durumunun düzelmesinin ardından hayvanı tekrar doğaya saldı. Olay, ilçede etkili olan kar yağışı sırasında gerçekleşti.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ, KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA DA YOL KENARINDA DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU, ARACINA ALIP ISITTIKTAN SONRA TEKRAR DOĞAL YAŞAMINA BIRAKTI.

