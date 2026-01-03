Kastamonu Çatalzeytin'de Donmak Üzere Bulunan Kuşu Aracına Alıp Isıttı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Tamer Çetin, yoğun kar yağışı sonrası yol kenarında donmak üzere bir kuş fark etti.

Yardım Eli Uzandı

Çetin, bulduğu kuşu aracına alarak ısıttı ve gerekli desteği sağladı. Kuşun sıcaklık ve bakımla toparlandığı gözlendi.

Kuş Doğaya Salındı

Tamer Çetin, bir süre beslediği kuşun durumunun düzelmesinin ardından hayvanı tekrar doğaya saldı. Olay, ilçede etkili olan kar yağışı sırasında gerçekleşti.

