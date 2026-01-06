Kastamonu'da 3 gündür süren su kesintisi vatandaşları mağdur etti

Kastamonu'da isale hattında 3 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen arıza sonrası şehrin birçok mahallesine halen su verilemiyor. 3 gündür devam eden kesinti, kış koşullarında vatandaşları zor durumda bıraktı; marketlerde içme suyu kısa sürede tükendi.

Arızanın seyri ve belediye açıklaması

Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında, arızanın ardından Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki hattı onarmak için çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza yaklaşık 10 saat sonra giderildi. Kastamonu Belediyesi'nin sosyal medya duyurusunda, arızanın giderildiği ve hatta planlı şekilde su verilmeye başlandığı bildirildi. Duyuruda, ana isale hattının tamamen boşalması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle suyun bazı bölgelere ulaşmasının gecikebileceği belirtildi. Belediyenin açıklamasında ayrıca hatlarda şu anda bir arıza bulunmadığı ve hatların ile su depolarının dolmasıyla suyun kademeli olarak tüm bölgelere verileceği ifade edildi.

Arızanın giderilmesine rağmen su verilemiyor

Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen birçok mahallede su akmıyor. Vatandaşlar marketlerden su satın almak zorunda kaldı; işletmelerdeki stoklar hızla tükendi. Şehir merkezinde hâlâ su verilemiyor ve suyun ne zaman tamamen verileceğine dair belediyeden yeni bir açıklama yapılmadı.

Mahalle muhtarının tepkisi

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez şunları söyledi: 'Cumartesi günü gece saat 23.30 ila 24.00 suları itibariyle Merkez Olukbaşı mevkiinde gerçekleşen barajdan sonraki hattımızda arıza kaynaklı gerçekleşen su kesintisinden sonra Kastamonu Belediyesi ekipleri, 8-10 saatlik çalışmanın ardından çözüme ulaşmalarına rağmen bugün Salı günü mahallemiz ve komşu mahallelerimiz hala su sıkıntısı yaşamaktadır. Yüzde 15-20 civarında mahallemizde su verilmiş olmasına rağmen yüzde 80 civarında komşularımız su sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla beraber birçok alışveriş merkezi su satan işletmelerde suların tükendiği noktasında da komşularımızdan haber almaktayız. Belediyemizin dün itibariyle ne yazık ki bir açıklaması olmaması suyun yokluğundan daha çok insanlarımızı mustarip etmektedir. İnsanlarımızın yerel yönetimden asıl beklentisi oluşan arızalarda ve bunula ilgili süreçlerde komşularını, seçmenini, insanını haberdar etmesidir. Bu konuda en büyük sıkıntıyı bizler yaşıyoruz; onlarca personelle cevap veremeyen belediyemiz tek bir muhtarın üzerine bu konuyu yıkmış durumda. İnsanlarımıza karşı cevap verememekten son derece üzüntülüyüz. Evlerde kombisi çalışmadığı için üşüyen çoluğunu çocuğunu ısıtmak için annesinin babasının evine giden sakinlerimiz var; aynı zamanda marketlerden su almaya çalışan su kıtlığından faydalanmaya çalışan işletmelerin yüzüne de fahiş su fiyatları artış gösterdi. Bu durumdan da mustaripler. Sadece yerel yönetim değil devletin diğer kurumları noktasında da şu anda şehrimizde bir kontrol mekanizmasının işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı olan gerekli yaptırım uygulanırsa insanlarımız en azından parasıyla suya ulaşabilir. Bizler şehir muhtarları olarak üzerimize düşen Belediye ile vatandaş arasındaki bağı maksimum seviyede tutmak istememize rağmen ne yazık ki bizlerin de bilgi alamaması bu konuda bilgi aktaramamamıza sebep oluyor. Ne yazık ki yoğun kış şartları, havanın soğuk olması bizleri su kesintisinin en uç noktada mağduriyetiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Umarım en hızlı şekilde bir çözüm bulunur. Bundan da öncesi şehrin 120 bin nüfusuna bir açıklama yapılır ve insanlar artık habersiz bırakılmaz. Yetkililerden herhangi bir bilgi alamamakla beraber belediyenin içindeki diğer personel arkadaşlarla istişare halindeyiz. Fakat onlar da tam bir şey söyleyemiyorlar. Elektrik kesildi, basınç yetersiz geldi, barajdaki su yetersiz geldi, şöyle oldu böyle oldu gibilerle bir gün sonra bir gün sonra diye diye bekliyoruz. Şimdi de bize gelen haber bu suyun yarına ancak tamamlanabileceği ama o da meçhul. İnşallah dedikleri gibi olur, mağduriyet bir an önce gider. Su bir medeniyettir. Şu anda bir kıtlık içindeyiz, elektriğin, doğalgazın olmaması gerçekten hiçbir şeyi ifade etmiyormuş.'

Market işletmecisinin durumu

Market işletmecisi Halil İbrahim Ayaz ise durumu şöyle aktardı: 'Sular kesildikten sonra elimizde bayağı su vardı. 1-1,5 saat içinde sular bitti. Ondan sonra dün biraz marketlerden toplamaya çalıştım. Toptancılar telefonlarımızı açmıyor, sular yok elimizde dedi. Birini aradım, biraz fahiş fiyat verdi; normalde aldığımızın yarım katı daha fazla fiyat verdi. Ondan da almaktan vazgeçtik. Sonra sular elimizde yok, bulamıyoruz. 0.5'lik yok, 1,5'luk yok, 5'lik zaten hiçbir yerde yok.' Ayaz, suların zaman zaman gelip gittiğini, geldiğinde de çok bulanık aktığını ve kullanılamadığını belirterek fiyatlandırma baskısı yaşadıklarını ifade etti. 'Biz, suları aynı fiyattan satıyoruz. Geçen hafta neyse fiyatı bu hafta da aynı fiyata satıyorum. Şimdi pahalıya alırsak mecbur pahalıya satmak zorunda kalacağız. Bu sefer de biz şişirmiş gibi fiyatı oluyoruz ama aldığımız fiyatı bilmiyor kimse' dedi.

Yetkililerden gelecek ek açıklamalar beklenirken, vatandaşlar ve esnaf kısa sürede su kaynaklarına erişim sağlanamadığı için haklı tepki gösteriyor.

KASTAMONU’DA İSALE HATTINDA 3 OCAK TARİHİNDE YAŞANAN ARIZA SONRASI ŞEHRİN BİRÇOK MAHALLESİNE HALEN SU VERİLEMİYOR. 3 GÜNDÜR YAŞANAN SU KESİNTİSİ NEDENİYLE VATANDAŞLAR, MARKETLERDE İÇME SUYU BULAMAZKEN, KIŞ AYINDA MAĞDUR OLDUKLARINI BELİRTEREK, DURUMA TEPKİ GÖSTERDİLER.