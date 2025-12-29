DOLAR
Kastamonu’da Devrekani-Çatalzeytin Yolu 52-73 km Arası Trafiğe Kapandı

Kastamonu'da yoğun kar ve tipiden dolayı Devrekani-Çatalzeytin yolunun 52-73 km'lik kesimi trafiğe kapatıldı; ulaşım Abana-Bozkurt üzerinden sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:52
Kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği bölgede alternatif güzergah aktif

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Devrekani-Çatalzeytin karayolunun Isırganlık-Çatalzeytin arasındaki kısmı kar ve don nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konuya ilişkin Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 52-73 kilometreleri (Isırganlık-Çatalzeytin arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, alternatif güzergah Abana-Bozkurt üzerinden sağlanmaktadır"

KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE DEVREKANİ-ÇATALZEYTİN KARAYOLUNUN ISIRGANLIK-ÇATALZEYTİN ARASINDAKİ KISMI TRAFİĞE KAPATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

