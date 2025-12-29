Kastamonu’da Devrekani-Çatalzeytin Yolu 52-73 km Arası Trafiğe Kapandı

Kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği bölgede alternatif güzergah aktif

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Devrekani-Çatalzeytin karayolunun Isırganlık-Çatalzeytin arasındaki kısmı kar ve don nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konuya ilişkin Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrekani-Çatalzeytin devlet yolunun 52-73 kilometreleri (Isırganlık-Çatalzeytin arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, alternatif güzergah Abana-Bozkurt üzerinden sağlanmaktadır"

