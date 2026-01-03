Kastamonu'da Doğal Gaz Kesintisi: İnebolu'da Esnaf İş Yerlerini Açamadı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dün gece saatlerinde kesilen doğal gaz sebebiyle ilçede esnaflık yapan vatandaşlar iş yerlerini açamadı.

Kesintinin kapsamı

İnebolu, Hanönü, Daday, İhsangazi, Pınarbaşı, Abana, Araç ve Cide ilçelerinde son bir haftadır Çorum Elektrik ve Doğal Gaz şirketi bünyesindeki KarGaz doğa lgaz dağıtım şirketi tarafından, şebekelerde problem olduğu belirtilerek yapılan uzun süreli doğal gaz kesintileri vatandaşları ve esnafları mağdur ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçelerde yapılan kesinti nedeniyle vatandaşlar soğukta kaldı; ilçede hizmet veren birçok esnaf da gaz olmadığı için iş yerlerini açamadı.

Esnafların tepkisi

Doğal gaz sistemine geçiş ve abonelik için büyük meblağlar ödediklerini belirten esnaflar, 16 saatlik kesintinin kendilerini hem maddi hem de manevi açıdan mağdur ettiğini söyledi.

Kenan Gümüş: "Ben, İnebolu’da yıllardır simit fırını işletmeciliği yapıyorum. Biz odun koyacak yer depo bulamadığımız için doğal gaza geçtik, 7-8 aydır kullanıyoruz. Gece bir arkadaşın araması ile uyandım. Doğal gaz olmadığı için iş yerimizi açmadık ve biz de müşterilerimizin geri dönmemesi için iş yerimizin camına ‘doğal gaz kesintisinden dolayı kapalıyız’ yazısını asmak dorunda kaldık. Tezgahlarımız boş, gaz gelmediği için fırınımızı zaten kullanamıyoruz. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz ve bizden doğal gaz döşenirken abonelik ücreti olarak, güvence bedeli olarak, çok ciddi rakamlarda para alıyorlar. Ben tesisatı döşetirken 350 bin TL ödeme yaptım ama bugün ben burada mağdur olarak kaldım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum."

Ferdi Sarıgöz: "16 saattir doğal gazımız yok ve çok mağdur olduk, müşterilerimizi mağdur etmemek için ekmek fırınlarında böreklerimizi pişirdik. Evler de çok soğuk ve evlerde küçük çocuklarımız var. Birçok esnafımız da bu doğal gaz kesintisinden etkilendi. Dükkanlarını açamayan esnafımız var"

