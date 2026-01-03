Kastamonu'da KarGaz'ın Uzun Süreli Doğalgaz Kesintileri Vatandaşı Mağdur Etti

Kastamonu'da KarGaz kaynaklı uzun süreli doğalgaz kesintileri

Kastamonu'da farklı ilçelerde son bir haftadır, dağıtım şirketi KarGaz tarafından şebekelerdeki problemler sebebiyle yapılan uzun süreli doğalgaz kesintileri vatandaşları soğukta bıraktı. Bazı vatandaşlar çözümü tekrar soba kurmakta, bazıları ise elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışmakta buldu.

Kesintinin kapsamı

İnebolu, Hanönü, Daday, İhsangazi, Pınarbaşı, Abana, Araç ve Cide ilçelerinde son bir haftadır Çorum Elektrik ve Doğal Gaz şirketi bünyesindeki KarGaz doğalgaz dağıtım şirketi tarafından, şebekelerde problem olduğu belirtilerek yapılan uzun süreli doğalgaz kesintileri vatandaşları mağdur ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçelerde kesintiler nedeniyle çok sayıda kişi soğukla karşılaştı.

İnebolu ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında KarGaz firmasından vatandaşlara gönderilen mesajla, şebekedeki problem sebebiyle Abdurrahman Paşa Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Altıkulaç Caddesi, Aras Sokak/Cebeci Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Dere Sokak, DR. Atilla Gürsoy Caddesi, Galip Deniz Caddesi, Gümrük Sokak, Hacı Mehmet Aydın Sokak, Hacı Ziya Efendi Sokak, Hürkuş Sokak, Hürriyet Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, İstiklal Caddesi, İtfaiye Sokak, Karagülle Sokak ve Kasım Usta Sokak’a yaklaşık 16 saat gaz verilemeyeceği duyuruldu. Firma, vatandaşlardan güvenlik için doğalgaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Vatandaşların tepkisi ve mağduriyeti

Kesintinin ardından birçok vatandaş evlerine soba kurdu ya da elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı. Farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlar şikayet siteleri ve sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

İnebolu'dan bir mağduriyet örneği

İnebolu ilçesinde yaşayan Gazeteci Muhammed Kömeçoğlu, evinde yeni doğan bebeğinin olduğunu ifade ederek, "Doğalgaz akşam saatlerinde kesildi. İnebolu’nun genelinde doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Birçok kişi, hatta ilçe merkezinde ikamet eden çoğu kişi şu anda mağdur durumda kaldı. Benim yeni çocuğum doğdu. Benim çocuğum yeni doğduğu için evimde daha fazla duramadım. Şu anda elektrikli soba ya da sığınaktaki sobayı alacağım. Sobayı kursam bile yakacak odunumuz bulunmuyor. Mecburen elektrikli soba alacağım. Ama şu anda akşam saati, iş yerleri de kapalı. Biz bu konuda büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. 2026 yılına girdik ve evimizde sağlıklı bir şekilde yaşayamıyoruz, oturamıyoruz. Kızım evde, yeni doğdu, aniden kesilen doğalgaz bizi mağdur etti. Sadece ben değil, apartmanda oturan herkes, hatta ilçede yaşayan herkes mağdur durumda. Şu anda herkes elektrikli soba ile ısınmaya çalışıyor. Biz hangi yılda yaşıyoruz ki bu mağduriyeti yaşıyoruz. Son dakika bize bilgi veriliyor. Ben evime geldiğimde, baktığımda doğalgazı kesildiğini gördüm ve kombi hata vermiş çalışmıyordu. 2026 yılında yaşıyoruz ama gerçekten şaka gibi" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden yapılacak açıklamalar ve kalıcı çözüm beklentisi sürüyor; vatandaşların şebeke ve iletişim konusunda bilgilendirilmesi talep ediliyor.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ KARGAZ, “ŞEBEKEDE PROBLEM” OLDUĞU GEREKÇESİYLE GAZI KESTİ. KESİLEN DOĞALGAZIN ARDINDAN KARGAZ, ABONELERİNE SMS GÖNDEREREK, SAYAÇ VE CİHAZ VANALARINI KAPATMALARINI İSTEDİ.