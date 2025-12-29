Kastamonu'da Okullar Tatil: Çocuklar Karda Doyasıya Eğlendi

Valilik kararı sonrası sokaklar çocuk sesleriyle doldu

Kastamonu’da ara ara devam eden kar yağışı sonrası Kastamonu Valiliğince şehir genelinde okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar, beyaza bürünen cadde ve sokaklara akın etti.

Çocuklar evden aldıkları poşet ve kızaklarla kayarak, kardan adam yapıp kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Etkinlik hakkında konuşan Miray Erdem, "Poşetle kayıp, kardan adam yaptık" dedi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin keyfini vurguladı.

Ceyda Çelik, "Kayıyoruz, çok güzel, sarıyor gerçekten, eğleniyoruz" diye konuştu.

Okulun tatil olmasına sevindiğini söyleyen Elif Mira Kuru, "Çok eğlenceliydi, herkes sokaklara çıktı. Bazıları kaydı, bazıları kartopu oynadı, kardan adam yaptık. Kartopu savaşı yapıyoruz, çok eğlenceli oluyor. Okulun tatil olması herkes için çok iyi oldu. Yazılarımız vardı, ertelendi, okulun tatil olmasına sevindik. Çok mutluyuz, eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Yalçın da, "Arkadaşlarımızla birlikte kayıyoruz, eğlenceli oluyor. Herkes sokaklarda oynuyor. Kardan adam yapıyoruz, güzel oluyor. Hava soğuk ama yine de eğleniyoruz. Okullarımız da tatil oldu, mutlu olduk" şeklinde konuştu.

KASTAMONU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI ÇOCUKLAR SOKAKLARA AKIN EDEREK, HEM KARTOPU OYNADI HEM KARDAN ADAM YAPTI HEM DE POŞET VE KIZAKLARLA KAYARAK KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.