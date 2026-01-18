Kastamonu'da Tespih Tutkusu Atölyeye Dönüştü: Bir Tespih İçin İki Gün

Kastamonu'da Yusuf Ekşioğlu, 10 yıllık merakını atölyeye taşıdı; doğal taşlardan el yapımı tespih üretimi için ortalama iki gün harcıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:17
Kastamonu'da Tespih Tutkusu Atölyeye Dönüştü: Bir Tespih İçin İki Gün

Kastamonu'da Tespih Tutkusu Atölyeye Dönüştü: Bir Tespih İçin İki Gün

Kastamonu’da yaşayan Yusuf Ekşioğlu, hobi olarak başladığı tespih alım-satımını atölyeye dönüştürdü. 3 yıl önce Aktarlar Çarşısı'nda kurduğu atölyede, doğal taşları büyük emekle işleyerek kendi tespihlerini üretiyor. Ekşioğlu, bir tespihi yapabilmek için ortalama 2 gününü harcadığını belirtiyor.

Atölyesinde hem yaptığı hem de topladığı tespihleri sergileyen Ekşioğlu, tespihin Türkiye için önemli bir kültür öğesi olduğunu vurgulayarak bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade etti.

Tespih kültürü Türkiye’de bambaşka bir noktada

Ekşioğlu, tespih merakının alım satımla başladığını anlatarak şunları söyledi: "Yaklaşık 10 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. Alım satımla başladığım serüven 10’uncu yılında dükkan açmakla sonuçlandı. Bu merak bir tespih alıp, sonra devamının gelmesiyle oluyor, daha sonra koleksiyon boyutu ortaya çıkıyor.Ben de bir tespih alarak başladım, daha sonra baktım ki elimdeki tespihler dükkan açacak boyuta gelmiş. Bunun ticaretini yapmayı düşündüm. 10 yıl önce sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Tespih işi popüler bir hal almış. Daha sonra dükkan açmaya karar verdik. Merakla başladı ve gördük ki Türk milleti tespihi seviyor. Tespih kültürü Türkiye’de bambaşka bir noktada. Tespih erkeğin en güzel aksesuarlarından"

El işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor

El yapımı tespihlerin ve taş işçiliğinin değer kattığını anlatan Ekşioğlu, "Tespih yapımı, sanayileşmeyle çok ileri bir boyuta taşındı. Eskiden tamamıyla el işi olduğu için süreci uzundu. Şu anda tespih yapan binlerce usta var. El işçiliğinde süreç uzun oluyor. Bir tespihin baştan sona bitiş aşaması iki günü buluyor. Makineleşmeden dolayı bin tane tespih yapan makineler var. Hal böyle olduğu için el işçiliği tespihler daha kıymetli oluyor" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

