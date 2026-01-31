Kaymakam Abdüssamed Kılıç Osmaneli'de İtfaiye ve Zabıta Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli'de itfaiye ve zabıta müdürlüklerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve personele başarı diledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:50
Kaymakam Abdüssamed Kılıç Osmaneli'de İtfaiye ve Zabıta Çalışmalarını İnceledi

Kaymakam Abdüssamed Kılıç Osmaneli'de İtfaiye ve Zabıta Çalışmalarını İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetlerini yerinde incelemek üzere itfaiye ve zabıta müdürlüklerini ziyaret etti.

İtfaiye ziyaretinde ele alınan başlıklar

Ziyarette Kaymakam Kılıç, Osmaneli İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek İtfaiye Amiri Osman Bingül’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede yangınlara müdahale, arama-kurtarma faaliyetleri, afetlere hazırlık ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kaymakam Kılıç, özveriyle görev yapan itfaiye personeline başarılar diledi.

Zabıta birimine ziyaret

Kaymakam Kılıç daha sonra Osmaneli Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Zabıta Müdürü İbrahim Daş’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, görev başındaki zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.

İlçemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan itfaiye ve zabıta personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum dedi.

KAYMAKAM KILIÇ İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

KAYMAKAM KILIÇ İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

KAYMAKAM KILIÇ İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor
6
Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi
7
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları