Kaymakam Abdüssamed Kılıç Osmaneli'de İtfaiye ve Zabıta Çalışmalarını İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetlerini yerinde incelemek üzere itfaiye ve zabıta müdürlüklerini ziyaret etti.

İtfaiye ziyaretinde ele alınan başlıklar

Ziyarette Kaymakam Kılıç, Osmaneli İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek İtfaiye Amiri Osman Bingül’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede yangınlara müdahale, arama-kurtarma faaliyetleri, afetlere hazırlık ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kaymakam Kılıç, özveriyle görev yapan itfaiye personeline başarılar diledi.

Zabıta birimine ziyaret

Kaymakam Kılıç daha sonra Osmaneli Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Zabıta Müdürü İbrahim Daş’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, görev başındaki zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi.

İlçemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan itfaiye ve zabıta personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum dedi.

KAYMAKAM KILIÇ İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ