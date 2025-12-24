Kaymakam Adem Karataş Köy ve Hane Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Çermik İlçe Kaymakamı Adem Karataş, göreve geldiği günden bu yana merkez ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Halkla sıcak ikili ilişkiler kuran Karataş, vatandaşların düğünlerinde mutluluklarına, taziyelerinde acılarına ortak oluyor.

Ziyaretlerin Kapsamı

İlçe merkezinde gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Karataş, ilçe merkezi dışında köyleri de gezerek sorunları yerinde tespit etti. Vatandaşların talep ve önerilerini not aldı.

Karataş, kaydedilen talep ve öneriler doğrultusunda çözüm noktasında kısa sürede adım atacaklarını ifade etti ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdürme kararlılığını vurguladı.

