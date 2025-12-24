DOLAR
Kaymakam Furkan Başar Sason’da Fırında Ekmek Pişirdi, Kahve Hazırladı

Batman’ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, sabah esnafını ziyaret ederek fırında ekmek pişirdi ve çay ocağında kahve hazırlayıp esnafla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:56
Sabahın ilk ışıklarında esnaf ziyareti

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçedeki esnafı ziyaret etti. Günün erken saatlerinde kepenk açan esnafla bir araya gelen Kaymakam Başar, fırında ekmek pişirip ve çay ocağında kahve hazırlayarak esnafla birlikte içti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Başar, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu ve esnafın talep ile önerilerini dinledi. Sohbet ortamında ilçenin ihtiyaçları ve esnafın beklentileri değerlendirildi.

Kaymakam Başar, emeği ve alın teriyle ilçeye değer katan Sason esnafı ile aynı samimiyet ve kararlılıkla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

