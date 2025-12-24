Kaymakam Furkan Başar Sason’da fırında ekmek pişirdi, kahve hazırladı

Sabahın ilk ışıklarında esnaf ziyareti

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçedeki esnafı ziyaret etti. Günün erken saatlerinde kepenk açan esnafla bir araya gelen Kaymakam Başar, fırında ekmek pişirip ve çay ocağında kahve hazırlayarak esnafla birlikte içti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Başar, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu ve esnafın talep ile önerilerini dinledi. Sohbet ortamında ilçenin ihtiyaçları ve esnafın beklentileri değerlendirildi.

Kaymakam Başar, emeği ve alın teriyle ilçeye değer katan Sason esnafı ile aynı samimiyet ve kararlılıkla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

