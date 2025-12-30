Kaymakam Öztürk, Bozüyük'te Genç Erkekler Futsal Grup Maçlarını İzledi

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar protokol eşliğinde takip edildi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Futsal grup maçlarını yerinde takip etti.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaları Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız ile birlikte izleyen kaymakam, tribünden genç sporculara başarı dileklerini iletti.

Protokol üyeleri, maçların öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak spor faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Karşılaşmaların centilmence ve büyük bir heyecan içerisinde geçtiği gözlendi.

Kaymakam Adem Öztürk şunları söyledi: "Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşıyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

