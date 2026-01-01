Kaymakam Rahmi Bulut Yeni Yılı Görev Başındakilerle Karşıladı

Özalp, Van

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, yeni yılı ilçede görev başında bulunan personelle birlikte karşıladı.

Bulut, yeni yıl vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetim Ekipleri, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetim Ekipleri, Özalp İtfaiye Amirliği ile Özalp Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek görevinin başındaki çalışanlarla bir araya geldi.

Kaymakam Bulut ayrıca Özalp Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bulut, yeni yılın barış, sağlık, huzur, güven ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

