Kayseri Beyaza Büründü: Erciyes’te Kar 180 Santime Ulaştı

Kayseri’de dün akşam başlayan kar, şehri beyaza bürüdü; Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santime ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:07
Kayseri beyaza büründü

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu; yağış, sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı havadan görüntülendi

Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaptırılan eserlerin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, havadan görüntülendi. Şehirde oluşan beyaz örtü, ortaya kartpostallık kareler çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı

Öte yandan, önemli kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 180 santime ulaşırken, yerli ve yabancı turistler pistlerde kayak yapmanın keyfini sürmeye devam ediyor.

