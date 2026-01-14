Kayseri Büyükşehir 72 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı: 560 km'lik Ağta Karla Mücadele

Kayseri Büyükşehir 72 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşımın aksamaması için yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, gece yarısından sabaha kadar yapılan müdahalelerle kritik güzergâhları ve kırsal bölgeleri yeniden ulaşıma açtı.

Çalışma Detayları

14 Ocak 2026 günü saat 09.00 itibariyle yürütülen çalışmalar kapsamında; Bünyan’da 5, Pınarbaşı’nda 40, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 15 ve Yahyalı’da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 5 ilçede 560 kilometrelik yol ağında 72 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekip, Ekipman ve Süreklilik

Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, merkez-kırsal ayrımı yapılmaksızın sürdürülüyor. Sahada 148 personel ve 85 araç görev alırken, ekipler; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ulaşıma açılan ancak yoğun tipi nedeniyle gece saatlerinde tekrar kapanan Sarız’da ise ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor; Sarız’da 22 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.

Belediyenin Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi süresince vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI KENT GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜRKEN, EKİPLER, GECE YARISINDAN SABAHA KADAR 5 İLÇEDE 560 KİLOMETRELİK YOL AĞINDA 72 MAHALLE YOLUNU YENİDEN ULAŞIMA AÇTI.