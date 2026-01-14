Kayseri Büyükşehir 72 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı: 560 km'lik Ağta Karla Mücadele

Kayseri Büyükşehir ekipleri, 14 Ocak 2026 gecesinden sabaha kadar 5 ilçede 560 kilometrelik yol ağında 72 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:39
Kayseri Büyükşehir 72 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı: 560 km'lik Ağta Karla Mücadele

Kayseri Büyükşehir 72 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşımın aksamaması için yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, gece yarısından sabaha kadar yapılan müdahalelerle kritik güzergâhları ve kırsal bölgeleri yeniden ulaşıma açtı.

Çalışma Detayları

14 Ocak 2026 günü saat 09.00 itibariyle yürütülen çalışmalar kapsamında; Bünyan’da 5, Pınarbaşı’nda 40, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 15 ve Yahyalı’da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 5 ilçede 560 kilometrelik yol ağında 72 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekip, Ekipman ve Süreklilik

Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, merkez-kırsal ayrımı yapılmaksızın sürdürülüyor. Sahada 148 personel ve 85 araç görev alırken, ekipler; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı zor bölgelerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ulaşıma açılan ancak yoğun tipi nedeniyle gece saatlerinde tekrar kapanan Sarız’da ise ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor; Sarız’da 22 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.

Belediyenin Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi süresince vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI KENT GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI KENT GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜRKEN, EKİPLER, GECE YARISINDAN SABAHA KADAR 5 İLÇEDE 560 KİLOMETRELİK YOL AĞINDA 72 MAHALLE YOLUNU YENİDEN ULAŞIMA AÇTI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI KENT GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları