Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Kar temizliği sonrası seferlere dönüş
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün uçuşlara kapatıldıktan sonra bugün yeniden uçuşlara açıldı.
Cizre'deki kar yağışı nedeniyle dün Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edilmiş ve havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.
Havalimanı ekipleri uçak pisti ve apronu kardan temizleyip tesisleri uçuşlara hazır hale getirdi. Ankara'dan havalanan uçak güvenli bir şekilde indi.
Uçuşlara yeniden açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bugün 8 uçak seferi yapılacağı öğrenildi.
ŞIRNAK’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİ İLE DÜN UÇUŞLARA KAPATILAN ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI BUGÜN YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI.