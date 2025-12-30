DOLAR
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, yoğun kar nedeniyle dün kapatıldı; pist temizlenip bugün yeniden açıldı. Ankara’dan gelen uçak güvenle indi ve bugün 8 sefer planlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:29
Kar temizliği sonrası seferlere dönüş

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün uçuşlara kapatıldıktan sonra bugün yeniden uçuşlara açıldı.

Cizre'deki kar yağışı nedeniyle dün Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edilmiş ve havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Havalimanı ekipleri uçak pisti ve apronu kardan temizleyip tesisleri uçuşlara hazır hale getirdi. Ankara'dan havalanan uçak güvenli bir şekilde indi.

Uçuşlara yeniden açılan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bugün 8 uçak seferi yapılacağı öğrenildi.

